11日午後0時1分ごろ、新潟県、富山県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は富山湾で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、新潟県の上越市、富山県の黒部市と富山朝日町、それに小矢部市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□新潟県

上越市





□富山県黒部市 富山朝日町 小矢部市

■震度2

□新潟県

糸魚川市 柏崎市 十日町市

刈羽村



□富山県

富山市 魚津市 滑川市

舟橋村 上市町 入善町

高岡市 氷見市 砺波市

南砺市 射水市



□石川県

七尾市 輪島市 珠洲市

宝達志水町 中能登町 穴水町

能登町 小松市 加賀市

かほく市 能美市 津幡町



□福井県

福井坂井市



□長野県

長野市



□岐阜県

高山市 飛騨市 白川村

■震度1

□新潟県

妙高市 長岡市 三条市

小千谷市 見附市 魚沼市

南魚沼市 出雲崎町 新潟南区

新潟西蒲区 燕市 弥彦村

阿賀町 佐渡市



□富山県

立山町



□石川県

羽咋市 志賀町 金沢市

白山市 野々市市 川北町

内灘町



□福井県

福井市 あわら市



□長野県

中野市 白馬村 小谷村

信濃町 小川村 飯綱町

栄村



□岐阜県

下呂市 郡上市



□福島県

只見町 南会津町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。