新潟県、富山県で最大震度3の地震 新潟県・上越市、富山県・黒部市、富山朝日町、小矢部市
11日午後0時1分ごろ、新潟県、富山県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は富山湾で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、新潟県の上越市、富山県の黒部市と富山朝日町、それに小矢部市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□新潟県
上越市
黒部市 富山朝日町 小矢部市
■震度2
□新潟県
糸魚川市 柏崎市 十日町市
刈羽村
□富山県
富山市 魚津市 滑川市
舟橋村 上市町 入善町
高岡市 氷見市 砺波市
南砺市 射水市
□石川県
七尾市 輪島市 珠洲市
宝達志水町 中能登町 穴水町
能登町 小松市 加賀市
かほく市 能美市 津幡町
□福井県
福井坂井市
□長野県
長野市
□岐阜県
高山市 飛騨市 白川村
■震度1
□新潟県
妙高市 長岡市 三条市
小千谷市 見附市 魚沼市
南魚沼市 出雲崎町 新潟南区
新潟西蒲区 燕市 弥彦村
阿賀町 佐渡市
□富山県
立山町
□石川県
羽咋市 志賀町 金沢市
白山市 野々市市 川北町
内灘町
□福井県
福井市 あわら市
□長野県
中野市 白馬村 小谷村
信濃町 小川村 飯綱町
栄村
□岐阜県
下呂市 郡上市
□福島県
只見町 南会津町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。