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11日午後0時1分ごろ、新潟県、富山県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は富山湾で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、新潟県の上越市、富山県の黒部市と富山朝日町、それに小矢部市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□新潟県
上越市

□富山県
黒部市　富山朝日町　小矢部市

■震度2
□新潟県
糸魚川市　柏崎市　十日町市
刈羽村

□富山県
富山市　魚津市　滑川市
舟橋村　上市町　入善町
高岡市　氷見市　砺波市
南砺市　射水市

□石川県
七尾市　輪島市　珠洲市
宝達志水町　中能登町　穴水町
能登町　小松市　加賀市
かほく市　能美市　津幡町

□福井県
福井坂井市

□長野県
長野市

□岐阜県
高山市　飛騨市　白川村

■震度1
□新潟県
妙高市　長岡市　三条市
小千谷市　見附市　魚沼市
南魚沼市　出雲崎町　新潟南区
新潟西蒲区　燕市　弥彦村
阿賀町　佐渡市

□富山県
立山町

□石川県
羽咋市　志賀町　金沢市
白山市　野々市市　川北町
内灘町

□福井県
福井市　あわら市

□長野県
中野市　白馬村　小谷村
信濃町　小川村　飯綱町
栄村

□岐阜県
下呂市　郡上市

□福島県
只見町　南会津町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。