SUPER EIGHT、デビュー20周年のメモリアルイヤー前半を振り返る

■「20年たってまだ広がりがあるのかっていうグループの強さを感じた」(村上信五)

SUPER EIGHTが、7月11日発売のPHOTOマガジン『TVガイドPERSON』vol.143の表紙に登場。

7月31日にグループ改名後初のアルバム『SUPER EIGHT』をリリースする SUPER EIGHT。「多種多様な曲がそろっていて、僕ららしい」(大倉忠義)、「20年たってまだ広がりがあるのかっていうグループの強さを感じた」(村上信五)と、ニューアルバムの聴きどころや、収録曲を楽曲提供したアーティストとのエピソードをコメント。

また、個人での活動について「グループでのパフォーマンスにも反映されるのが楽しみ」(丸山隆平)と語るなど、デビュー20周年のメモリアルイヤー前半の活動を振り返っている。

さらに、「『この景色、あと何回くらい見られるんやろう』と感慨深かった」(横山裕)「ずっと続いてきた伝統は消えていなかったんだと感じられた」(安田章大)など、イベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』に出演しての心境を明かす場面も。

「新しいことへの挑戦は、あくまでも手段」などの注目発言もあり、ファン必読のインタビューとなっている。

書籍情報

2024.07.11 ON SALE

『TVガイドPERSON vol.143』紙版

※電子版は7月中旬以降順次配信開始

リリース情報

2024.07.31 ON SALE

ALBUM『SUPER EIGHT』

『TVガイドPERSON』公式X(旧Twitter)

https://x.com/TVguidePERSON

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://www.infinity-r.jp/