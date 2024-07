東京ばな奈とディズニーが贈る共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、『トイ・ストーリー』がテーマの大人気スイーツ『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』が、新しくアクリルキーホルダーがついたセットとともに登場します!

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』

発売日:2024年7月20日(土)

価格:

・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド 8枚入 1,188円(税込)

・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド 8枚入アクリルキーホルダーAセット 1,760円(税込)

・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド スペシャル缶 14枚入 2,268円(税込)

・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド スペシャル缶 14枚入 アクリルキーホルダーBセット 2,860円(税込)

※いずれの店舗でも8枚入 アクリルキーホルダーセット、スペシャル缶 14枚入 アクリルキーホルダーセットはなくなり次第終了

販売情報:

全種類販売:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)羽田空港:第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)取扱商品:・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド 8枚入・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド スペシャル缶 14枚入公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店受注期間:2024年7⽉18⽇(木)10:00〜 ※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了取扱商品:・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド 8枚入・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド 8枚入アクリルキーホルダーAセット・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド スペシャル缶 14枚入 アクリルキーホルダーBセット

※一部姉妹店や、不定期のポップアップストア等で随時販売される場合があります

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回は、2023年に大好評だった『トイ・ストーリー』がテーマのスイーツ『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』が、新しくアクリルキーホルダーがついたセットとともに登場します!

まるで「アンディ」のおもちゃ箱のような『トイ・ストーリー』の仲間たちが集まった、 ワクワクあふれるショコラサンドが思いっきり楽しめるスイーツです。

『トイ・ストーリー』の仲間たちが描かれた、サクサク楽しいメープルショコラサンド

『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』は、『トイ・ストーリー』の仲間たちが描かれた ワクワク楽しいショコラクッキーサンド。

アーモンド・マカデミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたメープルショコラがサンドしてあります。

カリッと頬張れば、メープルショコラの優しい香りがあふれ出すスイーツです。

お菓子の絵柄「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ハム」「ジェシー」「ANDY」ロゴの全部で5種類。

ランダムに入っているので、どれが出るかは開けるまでのお楽しみです。

入数ごとに異なるイラストが描かれた、心おどるパッケージデザインにも注目

入数ごとに異なるかわいいパッケージデザインも嬉しいポイント。

8枚入は「ウッディ」と「ジェシー」そして「ブルズアイ」が大きく描かれた レトロな色合いが印象的なデザインボックスになっています。

「ジェシー」の元気いっぱいなヨーデルが聞こえてきそうな雰囲気で、お菓子を食べる前からワクワクが止まらないアートがポイントです。

まるで「アンディ」のおもちゃ箱のようなデザインが使用された14枚入は、ワクワクをギュッと詰め込んだスペシャル缶。

『トイ・ストーリー』の仲間たちが集まって、今にもひみつの大冒険が始まりそうな予感がします!

中のお菓子を食べ終わったあともおうちに飾ったり小物入れにしたり、いつもそばに置いておきたいかわいさです。

大切な方へのプレゼントはもちろん、頑張る自分へのご褒美にもぴったり☆

【なくなり次第終了】アクリルキーホルダーセット

『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』にオリジナルのアクリルキーホルダーがついてくるセットも登場。

Aセットは「ウッディ」「ジェシー」が描かれたかわいいデザイン、

Bセットは「バズ・ライトイヤー」「リトル・グリーン・メン」が描かれたポップなデザインになっています。

どちらも『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』でしか手に入らないオリジナルです!

※アクリルキーホルダー単品での販売は実施されません

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』の仲間たちが描かれた、ワクワク楽しいショコラクッキーサンド。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』は、2024年7月20日より販売開始です☆

