【ルック】ドルチェ&ガッバーナが女性用高級仕立服「アルタ モーダ コレクション」を発表
ドルチェ＆ ガッバーナは、2024年7月1日から3日(現地時間)にかけて、イタリアのサルデーニャ島で、アルタ モーダ コレクション（女性用高級仕立服）、アルタ サルトリア コレクション（男性用高級仕立服）、アルタ ジョイエッレリア コレクション（ハイジュエリー）を発表しました。
Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana
今年のアルタ モーダ コレクションは、サルデーニャという土地にちなんで、 ドレス自体は非常にシンプルでクリーン。風が絶え間なく吹く地域に映える、 軽やかな生地が選ばれた一方で、 粗いウールのドレスも登場しました。
Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana
ドレスだけではなくフレーム全体を重視し、 サルデーニャの伝統衣装のようにリング、ブレスレット、 イヤリングなどのアクセサリーでルックが華やかに彩られています 。
Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana
ドレスは一見シンプルでも内部のつくりには存在感があり、 プリーツやシフォンに技術が惜しみなく使われ、 ドレスが垂直に落ちるように意図され、サルデーニャのカーペット技法にインスピレーションを受け、 結び目に小さなダイヤモンドをあしらったドレスも登場します。
Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana
会場のセットアップはアメリカ人アーティスト、Phillip K. Smith, III (フィリップ・K・スミスIII)が手がけており、 このミラー造作の中全84ルックが発表されました。
Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana
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#DolceGabbana
#ドルチェガッバーナ
#DGAltaModa
お問い合わせ：
ドルチェ＆ガッバーナ ジャパン
電話 : 03-6833-6099
www.dolcegabbana.com
Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana
今年のアルタ モーダ コレクションは、サルデーニャという土地にちなんで、 ドレス自体は非常にシンプルでクリーン。風が絶え間なく吹く地域に映える、 軽やかな生地が選ばれた一方で、 粗いウールのドレスも登場しました。
ドレスだけではなくフレーム全体を重視し、 サルデーニャの伝統衣装のようにリング、ブレスレット、 イヤリングなどのアクセサリーでルックが華やかに彩られています 。
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ドレスは一見シンプルでも内部のつくりには存在感があり、 プリーツやシフォンに技術が惜しみなく使われ、 ドレスが垂直に落ちるように意図され、サルデーニャのカーペット技法にインスピレーションを受け、 結び目に小さなダイヤモンドをあしらったドレスも登場します。
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会場のセットアップはアメリカ人アーティスト、Phillip K. Smith, III (フィリップ・K・スミスIII)が手がけており、 このミラー造作の中全84ルックが発表されました。
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