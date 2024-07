【ルック】ドルチェ&ガッバーナが女性用高級仕立服「アルタ モーダ コレクション」を発表

ドルチェ& ガッバーナは、2024年7月1日から3日(現地時間)にかけて、イタリアのサルデーニャ島で、アルタ モーダ コレクション(女性用高級仕立服)、アルタ サルトリア コレクション(男性用高級仕立服)、アルタ ジョイエッレリア コレクション(ハイジュエリー)を発表しました。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana今年のアルタ モーダ コレクションは、サルデーニャという土地にちなんで、 ドレス自体は非常にシンプルでクリーン。風が絶え間なく吹く地域に映える、 軽やかな生地が選ばれた一方で、 粗いウールのドレスも登場しました。

Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbanaドレスだけではなくフレーム全体を重視し、 サルデーニャの伝統衣装のようにリング、ブレスレット、 イヤリングなどのアクセサリーでルックが華やかに彩られています 。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbanaドレスは一見シンプルでも内部のつくりには存在感があり、 プリーツやシフォンに技術が惜しみなく使われ、 ドレスが垂直に落ちるように意図され、サルデーニャのカーペット技法にインスピレーションを受け、 結び目に小さなダイヤモンドをあしらったドレスも登場します。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana会場のセットアップはアメリカ人アーティスト、Phillip K. Smith, III (フィリップ・K・スミスIII)が手がけており、 このミラー造作の中全84ルックが発表されました。Photographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&GabbanaPhotographer : Marco Pionato/Courtesy of Dolce&Gabbana#DolceGabbana#ドルチェガッバーナ#DGAltaModaお問い合わせ:ドルチェ&ガッバーナ ジャパン電話 : 03-6833-6099www.dolcegabbana.com