「知ってるお兄さん」出演BUZZ ミン・ギョンフン、結婚を電撃発表！“幸せに暮らす”

BUZZのミン・ギョンフンが結婚を報告した。事務所の関係者は10日、Newsenに「ミン・ギョンフンが11月に結婚する」と明かした。関係者によると、彼の結婚相手は放送関係の仕事をしているという。1984年生まれの彼は、40歳を迎える節目で人生の第2幕を開けることになった。彼は同日、Instagramを通じて「20歳でデビューしていつのまにか20年以上の時間が経った。これまで未熟な僕を見守ってくださったおかげで、僕はかなり成長できたと思う」とし「ファンの皆様に直接報告したいことがある。僕は11月に結婚する」と伝えた。

続けて「家庭を築き、些細な日常を一緒に過ごしたいと思える素敵な人に出会って、お互いの安らぎの場になってあげることを決心した。お互いを大切にし、愛し合って幸せに暮らす」とし「温かい目で見守って、祝福してほしい」と伝えた。ミン・ギョンフンは2003年、BUZZのフルアルバム「Morning Of Buzz」でデビューし、「Coward」「Thorn」「Journey for Myself」「Don't Know Man」など多数のヒット曲で愛された。現在は、JTBCバラエティ番組「知ってるお兄さん」にレギュラー出演し、活躍している。

【ミン・ギョンフン コメント全文】



こんにちは。ミン・ギョンフンです。



梅雨で雨がたくさん降っていますが、被害がないことを祈っています。



20歳でデビューし、いつの間にか20年以上の時間が経ちました。



これまで未熟な僕を見守ってくださったおかげで、僕はかなり成長できたと思います。

いつもありがとうございます。



ファンの皆様に直接報告したいことがあります。

僕は11月に結婚します。



家庭を築き、些細な日常を一緒に過ごしたいと思える素敵な人に出会って、お互いの安らぎの場になってあげることを決心しました。

お互いを大切にし、愛し合って幸せに暮らします。

温かい目で見守って、祝福してくださると嬉しいです。



いつも健康で、幸せなことがいっぱい起こりますように。



ありがとうございます。