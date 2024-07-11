6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬¼«¤éÂ¤ò±¿¤ÓÊ¹¤¤¤¿¡Ö4ÈÖ¾®µ×ÊÝ¡×¤Î¹Í¤¨
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡ß¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê10Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë14¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²óÌµ»à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯µÜ¾ëÂçÌï¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²£¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç31»î¹ç¡¢131ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Ë13¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤é5»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤³¤½¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤â¡¢Á°½Ò¤Î¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÇÎ¨2³ä2Ê¬¡£ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏÈ¯´ø¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ö¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¼çË¤¤ÎÉü³è¤Ë¼þ°Ï¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢»³Àî¼«¤é¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ò¸«¼é¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤³¤½ÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥Á¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ø4ÈÖ¾®µ×ÊÝ¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖËÍ¤ÎÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¤«¤éÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÄÌ»»413ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Ë¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²¦´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÀ¸åÆü¤Î¥²¡¼¥à¤«¤é¤Þ¤¿ÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤³¤½4ÈÖ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦°ìÂÇ¤ò¡£»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë