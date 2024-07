東京ディズニーリゾートⓇの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、2025年夏以降、二次元コードを使用した乗車券を導入。

対象券種:普通乗車券、定期乗車券、団体乗車券、フリーきっぷ

利用方法:乗車券に印字された二次元コードを、自動改札機の読み取り部にかざして利用いただけます。

東京ディズニーリゾートⓇの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、2025年夏以降、二次元コードを使用した乗車券を導入。

これにより、すべての磁気乗車券が 2026年度末までに、順次、二次元コードを使用した乗車券へ置き換わります。

二次元コード乗車券を導入することにより、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールを利用できるようになります。

全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続き利用が可能です。

また、乗車券の用紙をより環境負荷が低減される用紙に変更。

従来、磁気乗車券は、磁気層の分離・廃棄が必要でしたが、磁気を含まない用紙に変更することで、よりリサイクルが容易となり、持続可能な社会の実現にもつながります。

なお、自動改札機のリニューアルに先立ち、全駅で自動改札機の通路幅を広げる改修工事を2024年度末までに実施。

約1.5倍に通路幅が広がることで車いすやベビーカーのゲストをはじめ、あらゆる方が快適に利用することができます。

