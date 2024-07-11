¡ÖÅ·ºÍ¤ß¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿...¡×¾®4ÃË»ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿Æ°Êª¤¬¤É¤ì¤â¥ê¥¢¥ë¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡©Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºîÉÊ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÆ°Êª¤Î³¨¤¬Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ÃË¤Î½ÉÂê¡£
4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼«¼ç³Ø½¬¤¬¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Î¡¼¥È¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸¤·¤¿¤¤¤Ê¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï8»þ´Ö¡ª
¥¾¥¦¤È¥µ¥á¤Ï4»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¼ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÁ¤¯»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤Ë»¤·¤¤¾®³ØÀ¸¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë3Ëç¤ÎºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êì¿Æ¤Î¹â¸«¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ê¡÷manami_takami¡Ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÎ¦¤Î´í¸±À¸ÊªNo.2¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Î¡¼¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢²ç¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤äÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Î¥·¥ï¤Ê¤É¤¬ºÙ¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤Æ¤¬¤ß¤â1ËÜ1ËÜ¤Ë¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ÊÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼¡¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¡×¡£¤³¤ì¤Ï4»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¹¤¤É¡¤Î¶Ú¡¢Âç¤¤Ê¼ª¤ä¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É±Ô¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÆ·¤¬¥ê¥¢¥ë¤À¡£º£¤Ë¤âÁö¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤â¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö³¤¤ÎºÇ¶¯¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¥Û¥Û¥¸¥í¥¶¥á¡×¡£¤³¤ì¤âÀ©ºî»þ´Ö¤Ï4»þ´Ö¤ÈÂçºî¤À¡£
³¤¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤ÏÉÝ¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢À¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¡ÖÎÏ¶¯¤¤¶ÚÎÏ¤ò¤â¤Á¡¢³¤¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²òÀâ¤É¤ª¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤À¡£
ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÅ·ºÍ¤ß¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿...¡×¡Ö¾®4¤Ç¤³¤Î²èÎÏ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿§»È¤¤Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«³¨¡¢½¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÆÈ³Ø¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢13Ëü9000¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê7·î9Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¸ý¸µ¤À¤±¤Ç4»þ´Ö¡©Êì¿Æ¤â¶Ã¤¤Î½¸ÃæÎÏ
¤É¤ì¤âÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï³¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤«¤é³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡©¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤¤¤Ä¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
¤è¤¯³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
²¼½ñ¤¤Ï¡¢HB¤Î±ôÉ®¡¢¿§ÅÉ¤ê¤Ï¡¢180¿§¤Î¿§±ôÉ®¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ1Æü¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼ç³Ø½¬¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢³¨¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¶õ¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Æ°Êª¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡©
³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Æ°Êª¤È¿ÍÊª¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ëÆ°Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©
»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶Ã¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç8»þ´Ö¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¸ý¸µ¤Î¿§ÅÉ¤ê¤À¤±¤Ç4»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ë¡¢²¿¤è¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤
¡¼¡¼³¨¤ÏÃ¯¤«¤Î±Æ¶Á¡©
¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨¤ÏÃ¯¤Ë¤â½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÏYouTube¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÈ³Ø¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜ¿Í¤¬¹Í¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼³¨¤òÉÁ¤¯»þ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¡©
ÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£Æ°Êª¤Î³ÑÅÙ¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼¡¼³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¡©
¤¤¤¤³¨¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¡²Î¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤äÄï¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÃË¤Î»Ò
¡¼¡¼¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ
Ä¹ÃË¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¡¢»ä¤Ï¥¥ê¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÂ©»Ò¤¬ÉÁ¤¯¥¥ê¥ó¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¡©
ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Í§Ã£¤äÄï¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©
¤â¤Ã¤È³¨¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¨¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³¨¤â¶õ¼ê¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¼ê¤Ï¡¢½éÃÊ¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¹õÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ»¾ì¤ÎÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÞÃÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¹â¸«¤Þ¤Ê¤ß(@manami_takami)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
2021Ç¯¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡£³¨¤«¤é¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¹â¸«¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ë