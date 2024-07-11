K-POP女性グループ最多24人組tripleS、“日本選抜ユニット”をファン投票で結成へ
K-POPガールズグループ最多24人で構成されるtripleS（トリプルエス）が、主に日本で活動する“日本選抜ユニット”メンバーをファン投票で決めることが発表された。
【写真】tripleSの単独リアリティ番組も7月15日スタート
tripleSは2022年5月から順次メンバーを公開。今年4月に最後の4人が公開され、今年4月にK-POP女性グループ最多24人の完全体に。日本人メンバーは『ニコ☆プチ』専属モデルとしても活動していたカエデ、サバイバル番組『Girls Planet999』出身のコトネをはじめ、マユ、リンの4人が在籍している。
今月20日にメンバー24人全員参加の楽曲「###」（ハッシュ）でプレデビューを控えるなか、主に日本で活動する日本選抜ユニットメンバーをファン投票で決めることが明らかになった。
ユニットの人数は8人を予定。韓国マネジメントのMODHAUS（モードハウス）による指名「MODHAUS Pick」で2人、映像配信サービス「Lemino」の特設サイトからの投票で2人、MODHAUSが運営するアプリ「Cosmo」からの投票で4人が選出される。
Leminoでは、15日からtripleSの単独リアリティ番組『tripleSのSSS 〜24人の可能性、君の心を動かすのは誰？〜』の配信をスタート。tripleSの始まりから現在に至るまでの軌跡を紹介する、オリジナルコンテンツを含めた全6話で、毎週月曜に1話ずつ更新される。
■日本選抜ユニットメンバー投票概要
▼MODHAUS Pick
選抜人数：2人
発表日： 7月18日（木）午後9時30分
▼Lemino投票
選抜人数：2人
投票期間：7月20日（土）午前10時〜8月20日午後9時
発表日：8月25日（日）午後9時
▼Cosmo投票
選抜人数：4人
投票期間：
・1次（2人）：8月26日（月）11:00〜27日（火）午前8時
・2次（2人）： 8月27日（火）11:00〜28日（水）午前8時
発表日：
・1次（2人）：8月27日（火）午前10時
・2次（2人）： 8月28日（水）午前10時
■tripleSメンバー
S1 Yoon SeoYeon／ユン・ソヨン
S2 Jeong HyeRin／チョン・ヘリン
S3 Lee JiWoo／イ・ジウ
S4 Kim ChaeYeon／キム・チェヨン
S5 Kim YooYeon／キム・ユヨン
S6 Kim SooMin／キム・スミン
S7 Kim NaKyoung／キム・ナギョン
S8 Gong YuBin／コン・ユビン
S9 Kaede／カエデ
S10 Seo DaHyun／ソ・ダヒョン
S11 Kotone／コトネ
S12 Kwak YeonJi／クァク・ヨンジ
S13 Nien／ニエン
S14 Park SoHyun／パク・ソヒョン
S15 Xinyu／シンウィー
S16 Mayu／マユ
S17 Lynn／リン
S18 JooBin／ジュ・ビン
S19 Jeong HaYeon／チョン・ハヨン
S20 Park ShiOn／パク・シオン
S21 Kim ChaeWon／キム・チェウォン
S22 Sullin／ソルリン
S23 SeoAh／ソア
S24 JiYeon／ジヨン
【写真】tripleSの単独リアリティ番組も7月15日スタート
tripleSは2022年5月から順次メンバーを公開。今年4月に最後の4人が公開され、今年4月にK-POP女性グループ最多24人の完全体に。日本人メンバーは『ニコ☆プチ』専属モデルとしても活動していたカエデ、サバイバル番組『Girls Planet999』出身のコトネをはじめ、マユ、リンの4人が在籍している。
ユニットの人数は8人を予定。韓国マネジメントのMODHAUS（モードハウス）による指名「MODHAUS Pick」で2人、映像配信サービス「Lemino」の特設サイトからの投票で2人、MODHAUSが運営するアプリ「Cosmo」からの投票で4人が選出される。
Leminoでは、15日からtripleSの単独リアリティ番組『tripleSのSSS 〜24人の可能性、君の心を動かすのは誰？〜』の配信をスタート。tripleSの始まりから現在に至るまでの軌跡を紹介する、オリジナルコンテンツを含めた全6話で、毎週月曜に1話ずつ更新される。
■日本選抜ユニットメンバー投票概要
▼MODHAUS Pick
選抜人数：2人
発表日： 7月18日（木）午後9時30分
▼Lemino投票
選抜人数：2人
投票期間：7月20日（土）午前10時〜8月20日午後9時
発表日：8月25日（日）午後9時
▼Cosmo投票
選抜人数：4人
投票期間：
・1次（2人）：8月26日（月）11:00〜27日（火）午前8時
・2次（2人）： 8月27日（火）11:00〜28日（水）午前8時
発表日：
・1次（2人）：8月27日（火）午前10時
・2次（2人）： 8月28日（水）午前10時
■tripleSメンバー
S1 Yoon SeoYeon／ユン・ソヨン
S2 Jeong HyeRin／チョン・ヘリン
S3 Lee JiWoo／イ・ジウ
S4 Kim ChaeYeon／キム・チェヨン
S5 Kim YooYeon／キム・ユヨン
S6 Kim SooMin／キム・スミン
S7 Kim NaKyoung／キム・ナギョン
S8 Gong YuBin／コン・ユビン
S9 Kaede／カエデ
S10 Seo DaHyun／ソ・ダヒョン
S11 Kotone／コトネ
S12 Kwak YeonJi／クァク・ヨンジ
S13 Nien／ニエン
S14 Park SoHyun／パク・ソヒョン
S15 Xinyu／シンウィー
S16 Mayu／マユ
S17 Lynn／リン
S18 JooBin／ジュ・ビン
S19 Jeong HaYeon／チョン・ハヨン
S20 Park ShiOn／パク・シオン
S21 Kim ChaeWon／キム・チェウォン
S22 Sullin／ソルリン
S23 SeoAh／ソア
S24 JiYeon／ジヨン