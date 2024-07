記録と記憶で読み解く 未来へつなぐ平成・昭和ポップス 坂本冬美(全4回の第2回)

この連載では、昭和から平成初期にかけて、たくさんの名曲を生み出したアーティストにインタビューを敢行。令和の今、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス(サブスク)で注目されている人気曲をランキング化し、各曲にまつわるエピソードを深掘りすることで、より幅広いリスナーにアーティストの魅力を伝えていく。

今回フィーチャーするのは演歌歌手・坂本冬美。インタビュー第1回では、代表曲となっているSpotify人気曲第1位の「また君に恋してる」と2位の「夜桜お七」を中心に語ってもらったが、第2回では、ランキング上位のシングル曲について、さらに深掘りしてみた。

「家にいる時は桑田さんやサザンオールスターズのCDをかけていることが多い」という

「ブッダのように私は死んだ」で念願の桑田佳祐からの楽曲提供が実現

まず、Spotify9位に2020年のシングル「ブッダのように私は死んだ」がランクイン。こちらはサザンオールスターズの桑田佳祐が作詞・作曲・編曲・プロデュースを手がけている。桑田の他アーティストへの楽曲提供は実に23年ぶり。桑田いわく、この曲は“歌謡サスペンス劇場”であり、ストーリー性が高く、坂本もこれまでにないほど緩急の効いたボーカルを聴かせている。

「『ブッダ〜』が上位に入っていて嬉しいですね〜!!実は、デビュー当初から、“いつか桑田さんに曲を書いてもらえたら……”という憧れがずっとありまして。でも、歌手活動を始めてから30年間、お逢いする機会もありませんでした。

そんな中、(自身も出場していた)’18年の『紅白歌合戦』でサザンオールスターズのみなさんが大トリとして出られた時、生の歌声をすぐそばで聴かせて頂いたんです。近くで拝見するのも初めてだったのですが、桑田さんを見つけるやいなや、“握手してください!”と突進していきました(笑)。

その一件のあとも、デビューのころから抱いていた(楽曲提供への)夢が沸々とわいていたので、うちのスタッフに相談したら、“一度、手紙にその気持ちをしたためてみたらどうですか?”と言われ、これまでの想いを一生懸命に書いてお渡ししました。そうしたら、なんとその願いが叶(かな)ったんです! レコーディングは桑田さん立ち合いのもと、作詞、作曲、コーラスやギター演奏までも桑田さんご自身でしてくださいました」

本作は、「箸の持ち方だけは無理」「みたらし団子が食べたい」といった歌詞が非常にユニークだが、これは坂本自身のエピソードも盛り込まれているのだろうか。

「いえ、そうではなく(笑)、“歌謡サスペンス劇場”として、ひとつの物語となっているんです。そこに“みたらし団子”という具体的なワードを盛り込むことで、より強くイメージさせるというのも、さすがの桑田さんですよね。この曲もステージでは、必ずといっていいほど歌っています。

『ブッダ〜』をいただいた時には、さらに自分の殻を破ろうと思ったんです。それまでは、『夜桜お七』も、デビュー当時から披露してきた男性目線の楽曲も、演じるように歌いつつ、どこかで自分自身を保ってきた部分がありました。でも今回は、自分のキャラクターはさておき、(恋愛のもつれから、殺されてしまうという)主人公になりきろうと、照れくささなど捨てて、生まれ変わった気持ちで臨みました」

その殻を破った影響なのだろうか、翌年の’21年にリリースされたカバー曲中心のアルバム『Love Emotion』に収録された「哀歌(エレジー)」(オリジナル:平井堅)や「傷心」(オリジナル:大友裕子)などでは、愛と狂気が入り混じったような坂本冬美の絶唱が堪能できるのも感慨深い。

「そうですね、それまでカバー曲を歌う時は、感情移入し過ぎないように意識していたのですが、『哀歌』と『傷心』は特に振り切っているので、やはり『ブッダ〜』での経験が大きく影響していますね!」

「俺でいいのか」「蛍の提灯」、大御所の作家陣との思い出を語る

Spotifyの順位に戻ると、15位は’19年のシングル「俺でいいのか」。 ♪俺でいいのか/いいのか俺で〜♪ と問いかける歌詞が耳に残る、不器用な男性が相方に向けたムーディーな“しあわせ演歌”だ。作詞を担当した吉田旺は、ちあきなおみ「喝采」や、五木ひろし「ふたりの夜明け」など、伝説となる昭和の名曲を多数手がけ、’07年には紫綬褒章も受勲している大御所の作詞家である。

「『俺でいいのか』は、カラオケ好きの方々にとっても人気なので、サブスクでも上位なんでしょうね。吉田旺先生とお仕事させていただくようになったのは、’15年のシングル『風うた』からですね。『風うた』の作曲者である杉本眞人先生が、“吉田先生に一度頼んでみて”とアドバイスをしてくださったのがきっかけでした。この曲は、吉田先生が長年連れ添ってらっしゃる奥様を想って書かれた歌で、とても素敵ですよね。ですから、ご自身の気持ちを重ねて歌ったり聴いたりしてくださる男性が多いんじゃないかしら」

さらにSpotify29位には、デビュー10周年を記念した’96年のシングルで、なんとレゲエ調の演歌という斬新な「螢の提灯」がランクイン。当時、オリコン最高50位だったが、ここでは坂本の’90年代の代表曲「火の国の女」(オリコン最高19位)よりも上位にあり、大健闘と言えるだろう。

「この結果も嬉しいですね〜!歌詞が阿久悠先生、曲が宇崎竜童さんで、ものすごい歌を作ってくださったな……と今でも本当に感謝しています。リリースは『夜桜お七』の後でしたから、レゲエが来ようと、(カップリングの『乱〜らん〜』のような)スケール感のあるバラードが来ようと、もう誰も驚かなくなっていました(笑)。

この時、阿久悠先生が作詞、三木たかし先生と宇崎竜童さんが作曲で10曲集めたのが『冬美十艶(ふゆみ・といろ)』というアルバムで、『螢の提灯』はその中の1曲なんです。他にも、『乱〜らん〜』は私も大好きなバラードで、リサイタルなどではよく歌っていますし、『港祭の夜は更けて』という、サンバっぽい部分がありつつ、ねぶた祭りのニュアンスが入っている歌もあって。この曲は、百万人もいるお祭り終わりの道中で、意中の“あんた”を見つけるまでの少し切ないストーリーが素敵なんです」

ちなみに、この『冬美十艶』はアルバム全体としては未配信だが、’24年6月現時点では、シングルや他のアルバムに「乱〜らん〜」「螢の提灯」「雨ふり小夜曲(セレナーデ)」「好きです日本〜四季の絵本〜」「港祭りの世は更けて」「朧月夜に死にましょう」の6曲はサブスク解禁されているので、配信でもその大胆な作風(一言で言えば“セリフ入りラテン演歌”)に触れることができる。

新曲「ほろ酔い満月」が人気上昇中! 坂本冬美の“推し曲”は……

なお、’24年の最新シングル「ほろ酔い満月」は、今回のランキングを集計した5月15日時点では99位だったが、この5月、6月と坂本冬美の中では月間再生回数7位から8位をキープしており、6月23日現在、81位まで急上昇。累計再生回数も7・5万回を超えた。

「新曲が頑張っていますね!これは、杉本眞人先生が昭和時代に書かれてヒットした『お久しぶりね』や『今さらジロー』(いずれも歌唱は小柳ルミ子)のような、ノリノリな曲の令和バージョンなので、カラオケでも ♪ちゃらんぽらんで、ほら〜♪ と、みなさん楽しく歌いやすいと思います。

カップリング曲の『淋しがり』は、こちらも昭和で言うと梓みちよさんの『二人でお酒を』をイメージさせる、ゆったりとした曲ですね。このシングルで今年いっぱい頑張りますので、よろしくお願いします!」

そして、ランキング全体を振り返って、もっと聴いてほしい曲があるか尋ねてみると、

「53位の『風に立つ』や、97位の『桜の如く』は、コンサートでもよく歌っていて盛り上がる曲なんです。特に『風に立つ』は終盤でもよく歌う曲なので、もっと上位だと思っていました。……ということは、サブスクで聴いてくださるのはお若い方が中心というか、ふだんコンサートにいらしていない方が多いんでしょうかね」

とのこと。「風に立つ」(作詞:たかたかし、作曲:弦哲也)は、 ♪そうさ、人生やるっきゃないさ〜♪ と自らを鼓舞している応援歌で、坂本冬美が歌うことで、より清々しく心に響く傑作だ。

こうしてシングルだけで作家陣を見ても、松井五郎、林あまり、阿久悠、吉田旺、たかたかし、三木たかし、弦哲也、杉本眞人、宇崎竜童、桑田佳祐、そして恩師の猪俣公章と、さまざまな話題曲をヒットさせている顔ぶればかりで驚かされる。しかも、その作品の多くが、ひと癖もふた癖もある内容で、それを坂本が次々と歌いこなしていく様子はまるで女剣士のようで、聴いていてとても心地いい。

さらに、坂本冬美の場合、他アーティストとのコラボ曲やカバー曲でも人気の作品が大量にあるので、インタビュー第3回以降で見ていこう【7月14日配信予定】。

インタビュー第1回では「また君に恋してる」人気への思いと「夜桜お七」誕生秘話について語ってもらった。

