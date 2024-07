記録と記憶で読み解く 未来へつなぐ平成・昭和ポップス 坂本冬美(全4回の第1回)

この連載では、昭和から平成初期にかけて、たくさんの名曲を生み出したアーティストにインタビューを敢行。令和の今、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス(サブスク)で注目されている人気曲をランキング化し、各曲にまつわるエピソードを深掘りすることで、より幅広いリスナーにアーティストの魅力を伝えていく。

今回は、演歌歌手の坂本冬美にお話を伺った。坂本は1987年にシングル「あばれ太鼓」でデビューしたのち、コブシを利かせた威勢のいい歌声が特徴の“正統派演歌”を多数リリースし、’94年にはロックと演歌を融合したような斬新なスタイルの「夜桜お七」が大ヒット。また、’09年にフォークソングのカバー「また君に恋してる」、さらに’20年には、桑田佳祐プロデュースのシングル「ブッダのように私は死んだ」も話題となるなど、その縦横無尽なレパートリーには驚かされる。

カバー曲が大ヒット…「“あれよあれよという間に浸透していた”という感じ」と当時を振り返る

’23年までのNHK紅白歌合戦への出場回数は35回を数え、これは昨年の出場者では石川さゆり(46回)、郷ひろみ(36回)に次ぐ多さで、’80年代デビューの中ではダントツだ。

坂本冬美のSpotifyにおける月間リスナーは、約13万人(’24年6月現在)。そして坂本冬美の場合、月間リスナーが同程度のアーティストと比べ、各楽曲の再生回数が軒並み高い。つまり、彼女の楽曲は1曲だけの単独再生ではなく、アルバムやプレイリストなどでまとめて何曲も聴かれる傾向があるのだ。

坂本にふだんのサブスク利用状況を尋ねてみると、

「実は、これまで試したことがないんです(苦笑)。家にいる時は、なにか作業をしながら桑田佳祐さんやサザンオールスターズのCDをかけていることが多く、移動中は、(コンサートや舞台で披露するために)覚えなくてはならない曲を録音してはひたすら聴く、という繰り返しで……」

多忙ゆえに、まだ堪能できてはいないと恐縮しつつも、取材開始前から自身の楽曲の人気ランキングには興味津々。

「ここでは『夜桜(お七)』が2位なんですね!そして、五木ひろしさんとの『居酒屋』が3位。さらに、『地上の星』に『秋桜』……こんなにカバー曲まで聴いてくださっているなんてビックリ!ちあきさんの『喝采』も19位!」

この興奮した様子からも、彼女がさまざまなジャンルに楽しみながら挑んできたことがうかがい知れる。

人気ランキング首位独走の「また君に恋してる」、ロングヒットの軌跡

そんな彼女のSpotify人気曲第1位は、「また君に恋してる」。’08年に三和酒類「いいちこ日田全麹」CMソングに起用され配信限定でリリースし、翌年の’09年1月のシングル「アジアの海賊」のカップリングとしてCDリリースされてから、同年10月に両A面シングルに。さらに同年末の紅白歌合戦で歌ったところ大きな反響を呼び、CD売上が累計37万枚以上(オリコン調べ)、配信は100万ダウンロード突破(日本レコード協会調べ)と、彼女にとって初の配信メガヒットとなった。そして今回の結果を見ると、サブスクでは2位以下に倍近い大差をつけて広く支持されていることが分かる。

「これは『いいちこ』さんのCMソングですね。’80年代から、このCMではビリー・バンバンさんがいろんな曲をお歌いになっているのですが、新商品を発売するにあたって私にお声がかかりました。ビリー・バンバンさんも、前の年に『また君に恋してる』を歌っていらして、そのフォーク系の楽曲をカバーしてください、ということでした。

それで、新CMが流れ始めたら、“これは、いったい誰の声だ?”という反応が出たので、翌年の1月に『アジアの海賊』のカップリング曲としてCDに収録することになったんです。CMで曲が流れることが多くなったものですから、カップリングのほうも人気が出てきて、両A面で発売することになりました。

そのうちに、ダウンロードでも話題となって、『紅白』で歌うことになったんです。まさに、“気がついたら、あれよあれよという間に浸透していた”という感じでした……!」

本作がCDやダウンロードでもっともヒットしたのは’10年の4月下旬。つまり、『紅白』一発のみで売れて終わりではなく、その後も『金スマ』(『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』/TBS系)などのバラエティ番組で歌われたり、情報番組やネットニュースなどでこの曲の人気ぶりが報じられたりと、プロモーションが積み重なった。その結果、坂本の新たな魅力が伝わり続けて息の長いヒットとなり、令和の今でもダントツで支持される楽曲となったのだ。

坂本自身は、カバー曲が代表曲となることに戸惑いはなかったのだろうか。

「実は、ちょっとあるんです。だから今でも遠慮があるんですよ(笑)。オリジナル曲の『夜桜お七』よりも上位というのは、気になるところではありますが、考えてみると『また君に恋してる』を“坂本冬美の歌”として聴いていただけるのも、光栄なことですよね。実際に、『また君』は『夜桜』とともに、コンサートのセットリストでは絶対に外せない2曲です。もうイントロが流れた瞬間に、お客さまからたくさんの拍手をいただくというのが、他の曲とまったく違う反応で。私にとっては大きな財産ですね!」

中村あゆみ推薦の「アジアの海賊」が保育園児にも人気に

ちなみに、「また君に恋してる」がヒットした最初のきっかけとして、中村あゆみが手がけた前述のパワフルなロックチューン「アジアの海賊」がシングルとしてリリースされたことも忘れてはならないだろう。CDチャートでは初登場13位となるほどインパクトがあり、それだけ話題となったシングルだからこそ、カップリングの「また君に恋してる」も気づかれる機会が増えたのだ。この「アジアの海賊」は、どのように生まれたのだろうか。

「それまで正統派の演歌が続いていて、そろそろ別のアプローチを、と考えていた時に、中村あゆみさんがコンサートを観に来てくださって。“冬美ちゃんにピッタリな曲があるのよ!”と言って、ご自身のライブでも歌っていらした『アジアの海賊』を勧めてくださったんですよ。

それで、この曲を次のシングルにしようと決めたタイミングで『また君に恋してる』のカバーのお話もあり、チャレンジした『アジアの海賊』のカップリングとしてバランス的にもいいのかな、と思って収録しました。そうすることで、“ただCMで流れていただけ”という印象で終わらないようにできればと思って」

坂本の楽曲への想いは時間をかけてリスナーに届き、今では代表曲となっているのが感慨深い。なお、『アジアの海賊』もSpotifyで第62位にランクインし、10万回以上再生されており、挑戦作としては十分な人気だ。

「『アジアの海賊』のほうは、元気が出るノリのいい曲なので、幼稚園や保育園でちびっ子たちが踊ってくれているんですよ!そういう動画も送っていただける機会があって、幅広く支持されているんだなぁって嬉しくなりますね」

巨匠・三木たかし「『夜桜お七』がヒットしなかったら頭を丸める」と宣言

Spotify第2位は、’94年のシングル「夜桜お七」。こちらは、演歌とミュージカルとロックが融合したような大胆な作品だ。当時のレコードセールスは累計15万枚と、坂本の中では8番手ながら、カラオケでは桜の季節以外にも頻繁に歌われるスタンダードとなり、サブスクでの高ランクも納得がいく。楽曲は歌人・林あまりが作詞、昭和の大作曲家・三木たかしが作曲を手掛けているが、この“異色コンビ”はどのように生まれたのだろうか。

「こちらは、猪俣公章先生が他界(’93年)された後、プロデューサーの小西良太郎さんによる“これまでとは違ったタイプの曲を歌ってみては”という判断のもと、林あまりさんに作詞をお願いしました。歌謡曲は初めてということでしたが、もともと『夜桜お七』という四首の短歌があり、そこから歌謡曲風に書いてもらうことになったんです。そしてメロディーのほうは、歌謡曲や演歌からミュージカルに『アンパンマンのマーチ』まで、どんな作風でも幅広く対応できる三木たかし先生にお願いすることになりました」

和風の歌詞の中に“ティッシュ”という単語が出てきたり、和楽器とストリングスが交差したりと、まさにジャンルレスな展開は、坂本のみならず、日本のポップス史上でも革新的な試みだったと言えよう。

「当然、レコード会社の方からは反対意見もありました。でも私は、“新たな坂本冬美にチャレンジするには、もうこの曲しかない!”と思っていて。そうしたら三木先生が、“この曲が売れなかったら、責任を取って頭を丸めるから、出させてくれ”と強く推してくださったことで発売することになりました。今では『紅白』で9回も歌わせていただいて、本当に私の代表曲と言える宝物です」

1位、2位ともに、編曲は若草恵(わかくさ・けい)が手がけている。研ナオコ「かもめはかもめ」や中森明菜「難破船」など、大胆にストリングスを取り入れることにより、よりドラマティックな楽曲に仕上げることでも有名なマエストロだ。坂本冬美本人も、“繊細なのにスケール感もあって、とっても心地いいんです”と絶賛しており、いいギャップが生み出す作品の仕上がりは、坂本とも相性がいいように思える。

考えてみれば、坂本冬美は力強い男目線の正統派演歌で一躍有名になったのだが、トップ2曲は(男性目線×フォーク調×カバー曲)の「また君に恋してる」と、(女性目線×ボーダレスな演歌×オリジナル曲)の「夜桜お七」と、彼女のそれまでの得意分野と異なるのが興味深い。こうしたチャレンジを求め続けたことが、現在の演歌界トップの座につながっているということは間違いないだろう。

インタビュー第2回では、さらに果敢に挑んだオリジナル曲について尋ねてみた。

(取材・文:人と音楽をつなげたい音楽マーケッター・臼井孝)

坂本冬美(さかもと・ふゆみ)

1967年3月30日生まれ、和歌山県出身。’87年3月4日、シングル「あばれ太鼓」でデビューし、同年に数々の新人賞を受賞。翌’88年には「祝い酒」でNHK紅白歌合戦に初出場。以来、’23年までに35回出場している。代表作に「火の国の女」「夜桜お七」「また君に恋してる」「ブッダのように私は死んだ」があり、’90年には忌野清志郎、細野晴臣とHISを結成するなど、ジャンルを越えた活動にも精力的。’24年にはシングル「ほろ酔い満月」と、カバーアルバム『想いびと』をリリース。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



