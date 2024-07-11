「週刊ヤングジャンプ No.32」発売！ 表紙は映画「キングダム 大将軍の帰還」より大沢たかおさんと山崎賢人さん巻頭グラビアはWHITE SCORPION
【週刊ヤングジャンプ No.32】
7月11日 発売
価格：470円
7月11日 発売
価格：470円
集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ No.32」を7月11日に発売した。価格は470円。
今号の表紙を飾るのは、7月12日公開の映画「キングダム 大将軍の帰還」より大沢たかおさんと山崎賢人さん。巻頭グラビアにはWHITE SCORPIONのグラビアが登場する。また、センターグラビアには古川杏さん、巻末グラビアにはAKB48の正鋳真優さんが起用されている。
誌面では、コミックス累計100万部を突破した「ダイヤモンドの功罪」が巻頭カラーで掲載。また、特別付録に「映画『キングダム』公開記念 特製『王騎』シールステッカー」が付属する。
□「週刊ヤングジャンプ No.32」
本日発売📢#ヤングジャンプ 2024 No.32- ゼブラック（集英社公式・総合電子書店） (@zebrack_comic) July 10, 2024
ココから🔽https://t.co/WLeVq5DRK3
累計100万部突破！
『#ダイヤモンドの功罪』巻頭カラー‼
『#キングダム』803話掲載
など
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