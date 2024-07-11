日向坂46藤嶌果歩『週チャン』表紙＆巻頭グラビアに登場！「撮影前日からウキウキしていました」
■「これからも何度だって“かほりん降臨”させてください!!」（日向坂46藤嶌果歩）
日向坂46藤嶌果歩が、7月11日発売の『週刊少年チャンピオン』32号にて、表紙＆巻頭グラビアに登場した。
11thシングル「君はハニーデュー」で選抜メンバーに抜擢された日向坂46の四期生、藤嶌果歩が『週チャン』に初登場。大好物だという生クリームをつくる姿から、11年間続けてきた書道を披露する姿、さらにはセーラー服姿まで、かほりん”の魅力が詰まった10ページの特大グラビア。高校3年生、17歳の透明感溢れるスマイル降臨を堪能しよう。
特別付録は両面BIGポスター。さらに限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。
また、7月31日発売の兄弟誌『グラビアチャンピオン』1周年号（VOL.5）でも、藤嶌果歩の撮り下ろし特大グラビア＆ロングインタビューの掲載が決定。こちらも要チェックだ。
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書籍情報
2024.07.11 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』32号
『週刊少年チャンピオン』公式サイト
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com