サーティワンから、アイスクリームケーキの新メニュー「ミニオン ボブ&ティム アイスクリームケーキ」が登場!

2024年7月19日より公開となる映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に合わせ、たくさんいるミニオンの中でも大人気の「ボブ」と、相棒であるくまのぬいぐるみ「ティム」がデザインされています☆

サーティワン「ミニオン ボブ&ティム アイスクリームケーキ」

発売日:2024年7月19日(金)〜通年販売

価格:3,500円(税込) ※一部店舗では価格が異なります

サイズ:直径 約15×高さ約6cm

サーティワンのアイスクリームケーキに、いたずら大好きな「ミニオン」たちをデザインした新メニューが登場!

「怪盗グルー」シリーズの新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開日である2024年7月19日より通年販売されます☆

アイスクリームにデザインされているのは、大人気の「ボブ」と、相棒であるくまのぬいぐるみ「ティム」です。

アイスクリームケーキが「ボブ」の形に変身したアイスクリームケーキの隣には、くまのぬいぐるみ「ティム」の形をしたチョコレートが仲良く並んでいます。

アイスクリームケーキの中身は「ポッピングシャワー」と「チョコレートチップ」の2種類で、一度に人気のフレーバーを味わえます。

さらに台紙もオリジナルデザインで、食べ終わると沢山の楽しくてハチャメチャな「ミニオン」たちが登場!

「ティム」の頭を優しくなでる「ボブ」など、表情豊かな「ミニオン」たちが描かれています。

大人気のミニオン「ボブ」と、相棒の「ティム」を一緒にデザインしたアイスクリームケーキ。

サーティワンにて2024年7月19日より通年販売がスタートする「ミニオン ボブ&ティム アイスクリームケーキ」の紹介でした☆

定番メロン&ブルーに白桃&レモネードが仲間入り!サーティワン「ザ・クラッシュソーダ 2024」 定番メロン&ブルーに白桃&レモネードが仲間入り!サーティワン「ザ・クラッシュソーダ 2024」 続きを見る

『ルイージマンション2 HD』の背景台紙付きデコケーキ!サーティワン「スーパーマリオ」コラボレーション 2024 『ルイージマンション2 HD』の背景台紙付きデコケーキ!サーティワン「スーパーマリオ」コラボレーション 2024 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お顔の中身はポッピングシャワーとチョコレートチップ!サーティワン「ミニオン ボブ&ティム アイスクリームケーキ」 appeared first on Dtimes.