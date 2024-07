ビッグローブは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、2024年7月10日よりWEB手続きでの「MNP(モバイルナンバーポータビリティ)ワンストップ方式」に対応します。

BIGLOBEモバイル「MNPワンストップ方式」対応

【MNPワンストップ方式による受付開始日】

2024年7月10日(水)

【対象サービス・種別】

音声通話SIM(タイプA、タイプD)

【申し込み方法】

BIGLOBEモバイル(https://join.biglobe.ne.jp/mobile/)のWebサイトから申し込み可能です。

ビッグローブは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、2024年7月10日よりWEB手続きでの「MNP(モバイルナンバーポータビリティ)ワンストップ方式」に対応。

従来のMNP(注1)手続きでは、お客さまが予め契約中の携帯電話会社からMNP予約番号を取得後に申し込みを行う必要がありましたが、今後はBIGLOBEモバイルのWebサイトから申し込みいただく場合、事前にMNP予約番号を取得することなく他社からの乗り換えが可能になります。

(注2)

BIGLOBEはお客さま満足度とCXの向上に努めるとともに、ネットとリアルの世界の「Life-changing Company」を目指し、お客さま一人ひとりのかなえたい想いを実現していきます。

(注1) MNP(Mobile Number Portability):携帯電話会社を変更した場合でも、現在使っている電話番号はそのままで変更後の携帯会社のサービスを利用できる制度です。

(注2) 現在契約中の携帯電話会社が「MNPワンストップ方式」に対応している必要があります。

また、BIGLOBEモバイルの即日開通対応店舗においては、従来のMNP予約番号を用いた申し込み受付となります。

MNPワンストップ方式による申し込みは、法人会員の場合、対象外となります。

現時点ではシェアSIMの追加等一部サービスについては、MNPワンストップ方式の申し込みに対応していません。

※ 記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post WEB手続で他社から乗り換え可能に!BIGLOBEモバイル「MNPワンストップ方式」対応 appeared first on Dtimes.