【バーガーキング:超BIGバーガー】7月12日 発売予定価格:未定

ビーケージャパンホールディングスは、ハンバーガー「超BIGバーガー」を7月12日に発売する。

これはバーガーキング公式Xにて発表されたもの。ティザー画像では肉厚なパティ4枚に加えて、ベーコンやピクルス、トマト、チーズを確認でき、名前の通り“超BIG”なハンバーガーになることが予想される。全体像はまだ公開されておらず、続報が期待される。

