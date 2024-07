■SHINeeキー、『美女と野獣』のアトラクションで感動!

【写真】ディズニーランドを楽しむSHINeeのキー

SHINee(シャイニー)のKey(キー)が自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの写真を公開した。

キーは2023年3月以来となる日本でのソロライブ『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』を、7月6日、7日の2日間、東京・国立代々木競技場第一体育館で行っており、その日本滞在中に観光も楽しめたようだ。

キーは、動画を含む10枚の写真を投稿。オフホワイトのクロシェハットとカーディガンにクリアフレームのカラーサングラスをかけている。手に持っているのは、「CASETiFY(ケースティファイ)」のスマホケース。ドナルドのふわふわのお尻と足部分のみがケースと合体している。ファッショニスタとして知られるキーは、ストラップも青と黄色のドナルドカラーで合わせた。

アトラクション「美女と野獣 魔法のものがたり」では、城の前での写真の他、アトラクション内で、感動したように口を手で押さえる動画も。アトラクション「空飛ぶダンボ」の前にあるダンボのフォトスポットでは、大きく手を掲げて気持ちよさそうだ。

また、映画『ジャングル・ブック』に登場するクマのキャラクター、バルーと腕を組んで歩くキーの後ろ姿も。ウエスタンランドではシューティングゲームも楽しみ、満喫しているとこが伺える。

SNSには、「楽しそうで何よりだ!」「キーくんとディズニーデートしてるみたい」「キーくんのディズニーファッションかわいい!」など様々な感想が投稿されている。