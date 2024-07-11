Amazon Music 公式X「今年のフジロックはおうちでも楽しもう フォロー＆リポストキャンペーン」



2024年7月11日（木）〜7月28日（日）23時59分（日本時間）参加方法：（1）Amazon Music JP 公式 X アカウント（@amazonmusicjp）をフォロー。（2）キャンペーン該当投稿をリポスト。（3）当選者には後日DMが届きます。・フジロック×アメックス W ネーム仕様 限定オリジナル Tシャツ：10名・JBL 完全ワイヤレスイヤホン Live Beam 3：10名・JBL ポータブルスピーカー FLIP ESSENTIAL2：10名・De'Longhi 全自動コーヒーマシン マグニフィカ S ECAM22112B：5名・De'Longhi ドリップコーヒーメーカー クレシドラ ICM17270J：5名・Amazon ギフトカード 1,000 円分：100名※非公開アカウントではご参加いただけません。※その他詳細は、キャンペーン規約をご確認下さい。