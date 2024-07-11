＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞、Prime VideoとTwitchで無料独占生配信
2024年7月26日（金）〜28日（日）に新潟県 湯沢町 苗場スキー場にて開催される＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞の様子が、Prime VideoとTwitchにて無料で世界同時に独占生配信されることが発表された。
配信されるのは、GREEN STAGE／WHITE STAGE／RED MARQUEE／FIELD OF HEAVEN の4つのメインステージにおけるライブパフォーマンス（一部アーティストを除く）と、一部アーティストのインタビュー動画で、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルでの生配信となる。
この生配信は、オフィシャルサポーターとして＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞に参画するAmazon Musicのブランドキャンペーン「ここがみんなのフェス会場」の一環で行われるもので、あわせてAmazon限定カラーの＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞公式Tシャツも、Amazonのオンデマンド・プリントサービスAmazon Merch on Demandにて販売スタートとなった。
また、Amazon Music公式X（@amazonmusicjp）では、おうちでフェスが楽しめるグッズが合計140名様にあたる「今年のフジロックはおうちでも楽しもう フォロー＆リポストキャンペーン」も実施となる。
Amazon Music 公式X「今年のフジロックはおうちでも楽しもう フォロー＆リポストキャンペーン」
参加方法：
（1）Amazon Music JP 公式 X アカウント（@amazonmusicjp）をフォロー。
（2）キャンペーン該当投稿をリポスト。
（3）当選者には後日DMが届きます。
・フジロック×アメックス W ネーム仕様 限定オリジナル Tシャツ：10名
・JBL 完全ワイヤレスイヤホン Live Beam 3：10名
・JBL ポータブルスピーカー FLIP ESSENTIAL2：10名
・De'Longhi 全自動コーヒーマシン マグニフィカ S ECAM22112B：5名
・De'Longhi ドリップコーヒーメーカー クレシドラ ICM17270J：5名
・Amazon ギフトカード 1,000 円分：100名
※非公開アカウントではご参加いただけません。
※その他詳細は、キャンペーン規約をご確認下さい。
【Amazon 限定カラーFUJI ROCK FESTIVAL ‘24 公式Tシャツ】
（https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8K2TNZ7）
・ FUJI ROCK '24 Extraordinary Amazon Limited Color Tシャツ
（https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8K6RRNB）
・ FUJI ROCK '24 ANIMALS Amazon Limited Color Tシャツ
（https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8K71BKT）
・ FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL '24 Amazon Limited Color Tシャツ
（https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8K689DH）
・ FUJI ROCK '24 monsters band Amazon Limited Color Tシャツ
（https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8GRZBG1）
【FUJI ROCK FESTIVAL’24 独占生配信】
※タイムスケジュール後日発表予定
Prime Video
Day 1：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CZJM72H6
Day 2：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0D4FD5JVW
Day 3：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CV5SZT8Z
Twitch Amazon Music 公式チャンネル
Japan(CH1)：https://www.twitch.tv/amazonmusicjp
US(CH2)：https://www.twitch.tv/amazonmusic
UK(CH3）：https://www.twitch.tv/amazonmusicuk
◆＜FUJI ROCK FESTIVAL ‘24＞情報ページ