【Nintendo Switchダウンロード版「虫姫さま」】8月10日 販売終了

Live Wireは、ライセンス契約の満了に伴い、Nintendo Switchダウンロード版「虫姫さま」の販売を8月10日をもって終了する。

「虫姫さま」は、ファンタジー世界を舞台にした、縦スクロール弾幕シューティング。一族を謎の疫病から救うため、一人の姫が「甲獣神」へと会いにいくという物語が展開し、緑豊かな森林や炎猛る砂漠、厳粛なる洞窟など、全5ステージを攻略していく。シューティングゲーム初心者でも楽しめる「ノービス」モードを始めとした4種類のゲームモードが搭載されており、難易度選択もできる。

なお、販売終了までにNintendo Switchダウンロード版「虫姫さま」を購入している場合は、配信終了後も再ダウンロードおよびプレイが可能となっている。

(C) 2004,2012,2015 CAVE Interactive CO., LTD. DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION BY Live Wire Inc.