講談社が、東京ディズニーリゾートのホテルステイを極める最強ガイド「東京ディズニーリゾート ホテルガイドブック2024-2025」を発売!

2024年6月6日にグランドオープンした「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」の美しいシーンやストーリー、客室詳細や施設紹介など、巻頭で約20ページにわたり特集しています☆

講談社「東京ディズニーリゾート ホテルガイドブック2024-2025」

価格:2,200円(税込)

発売日:2024年7月17日(水) ※発売日は書店によって異なる場合があります

仕様:オールカラー98ページ

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社から「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」にフォーカスした、 ホテルステイを極める最強ガイド「東京ディズニーリゾート ホテルガイドブック2024-2025」が登場!

新テーマポート「ファンタジースプリングス」に面した、パーク一体型のディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が2024年6月6日にグランドオープンしました。

誌面では、ラグジュアリータイプの「グランドシャトー」と、

デラックスタイプの「ファンタジーシャトー」の2棟からなる気品あふれるホテルのすべてを特集。

美しいホテルのシーンやストーリー、客室詳細や施設紹介など、巻頭で約20ページにわたり掲載されます。

特別とじ込み付録としてついてくる「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングホテル」の写真を使ったオリジナルポストカードも注目です。

また「東京ディズニーリゾート ホテルガイドブック2024-2025」では、ディズニーホテルのほか、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」や

ディズニーアンバサダーホテルといったオフィシャルホテルなどを含む東京ディズニーリゾート全25ホテルを徹底ガイド。

人気の客室やおすすめレストランなどを紹介しています。

お泊まりディズニーを楽しみたい方はもちろん、夏休みのプラン作りにも役立つ、東京ディズニーリゾートのホテルステイを極めるためのガイドブック。

講談社の「東京ディズニーリゾート ホテルガイドブック2024-2025」は、2024年7月17日より全国の書店、Amazonなどにて販売開始です☆

