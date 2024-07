JWマリオット・ホテル奈良が、国際料理を味わう新たな食の旅「Gastronomy Escape〜世界の美食の旅へ〜」をスタート。

第1弾として、スパイスたっぷりな世界の肉尽くしブッフェ「シルクロードのスパイス旅行」を開催します☆

JWマリオット・ホテル奈良「Gastronomy Escape〜世界の美食の旅へ〜」シルクロードのスパイス旅行

場所:1F シルクロード ダイニング

開催日:2024年8月10日(土)

提供時間:18:00〜20:00

料金:大人 12,900円(税・サ込)、子ども(6-12歳)6,450円(税・サ込)

予約:Webサイト

米国のトラベルガイド「フォーブス・トラベルガイド」にて、JWマリオットのブランドでは世界初の4つ星を2年連続で獲得した「JWマリオット・ホテル奈良」

ホテル1階にあるオールデイダイニング「シルクロードダイニング」では、国際料理を味わう新たな食の旅を提供する取り組みをスタートします!

日本にいながら西洋と東洋・現在と過去が交差する、シルクロードの味覚を味わう新たな食の旅「Gastronomy Escape〜世界の美食の旅へ〜」

2024年8月10日に開催される第1弾「シルクロードのスパイス旅行」では、芳醇なスパイスを使った肉料理を中心に、魚介から野菜まで世界各国の多彩なメニューを堪能できます。

貴重な交易品だった「スパイス」を使用し、世界の肉料理を楽しめる、一夜限りの豪華なブッフェ。

ゲストに「食」を通じて壮大なシルクロードを旅するような、没入体験を提案してくれます☆

第1弾「シルクロードのスパイス旅行」メニュー例

前菜:汲み上げ湯葉のカクテル 出汁ジュレ枝豆のジュレとジャガイモのヴィシソワーズスープスモークサーモンとポテトのトルコ風牛肉とタマゴのピリ辛アジアンサラダリゾーニのイタリアンサラダ淡路島玉葱のロースト 正倉院のスパイス 奈良醤油スチームチキンと九条ネギ 四川山椒ソース漬けマグロと山芋 山葵和風ソースフルーツとイタリアンコッパモッツァレラチーズとトマトのブリュスケッタハマチのタタキ おろしソース海の幸のサラダ プロヴァンス風彩野菜のピクルススペシャルディッシュ:ローストビーフ レホール グレービーソース 塩 粒マスタード ワサビ羊のもも肉のロースト ニンニク ハーブ 香味野菜ソース国産ポークしゃぶしゃぶ 水菜 紫大根 人参 エノキ ピリ辛ごまソースシルクロードラグマン ヌードル肉ピッツア チキン スパイスポークミートローストビーフ手こね寿司 ミニ丼ウエスタンフード:ハンバーグ煮込み チェダーチーズ デミソースプルドポークミニバーガー キャベツ マスタードグリルチキン ハーブ マッシュルームソースアジアンフード:牛肉の韓国風スープチキンと野菜の焼き飯ナシゴレン3色パプリカと豚肉の細切りカキソース炒め奈良豆腐とハリッサのアラブ風マーボー豆腐エスニック風唐揚げ スウィートチリ レモン 香菜シルクロード牛スジスパイスカレースイーツ:奈良県産苺のショートケーキタルトショコララズベリーマカロンチェリーヨーグルトパンナコッタドライフルーツバウンドケーキピスタチオチョコレートカノーリ

※季節や仕入れの状況により変更となる場合あります

香り高いスパイスで味付けした様々な肉料理が登場する、JWマリオット・ホテル奈良の「シルクロードのスパイス旅行」

「羊のもも肉のロースト ニンニク ハーブ 香味野菜ソース」や「ローストビーフ レホール グレービーソース 塩 粒マスタード ワサビ」「肉ピッツア チキン スパイスポークミート」などのメニューが並びます。

また、今回はシェフがテーブルを回り、熱々をサーブする「シュラスコ」を用意。

会場に備えたオープンキッチンで、ライブ感溢れるシェフの調理パフォーマンスを見ながら、目・鼻・舌・耳で心ゆくまで肉料理を堪能できます!

その他、異国情緒あふれる世界各地のメニューも多数登場。

スープに浸した中央アジアの麺料理「シルクロードラグマン ヌードル」や、中東の香辛料ハリッサを使った「奈良豆腐とハリッサのアラブ風マーボー豆腐」に、「スモークサーモンとポテトのトルコ風」なども楽しめます☆

料理を通じて世界各国を堪能する、新しい食の旅。

JWマリオット・ホテル奈良「Gastronomy Escape〜世界の美食の旅へ〜」の第1弾「シルクロードのスパイス旅行」は、2024年8月10日開催です!

