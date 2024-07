映画『ダラス・バイヤーズクラブ』でアカデミー賞主演男優賞に輝き、米People誌の「最もセクシーな男性」に選ばれたこともある俳優のマシュー・マコノヒー(54)が、激変した顔をInstagramで公開した。

マシューは「ハチに刺されて膨らんだ」とだけつづり、顔のクローズアップショットを公開。右目は腫れあがり過ぎて閉じてしまっており、ファンからはお見舞いコメントが多数寄せられている。顔が激変してしまったマシューだが気分は悪くないようで、写真では笑みを浮かべている。

マシューの主演映画では、今後『ザ・ロスト・バス(原題) / The Lost Bus』や『ザ・ライバルズ・オブ・アムザイア・キング(原題) / The Rivals of Amziah King』などが公開される予定だ。(朝倉健人)