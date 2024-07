【「Outer Wilds: Archaeologist Edition」パッケージ版】10月24日 発売予定価格: 4,950円(通常版) 7,480円(特装版)

ハピネットは、プレイステーション 5/Nintendo Switch用アドベンチャー「Outer Wilds: Archaeologist Edition」のパッケージ版を10月24日に発売する。価格は通常版が4,950円で、特装版が7,480円。

【「Outer Wilds: Archaeologist Edition」発売告知トレーラー【Happinet Indie Collection】】

ハピネットのゲームレーベル「Happinet Indie Collection」第10弾として、PC向けにAnnapurna Interactiveが販売、Mobius Digitalが開発し高い評価を得た「Outer Wilds」のパッケージ版が発売されることとなった。本作では22分で消滅してしまう宇宙の謎を解き明かすべく、小型の宇宙船に乗り込み各惑星で手かがりを集めていくことになる。

今回発売となる「Outer Wilds: Archaeologist Edition」は家庭用ゲーム機向けにダウンロード専売として2023年12月に発売されたもので、ゲーム本編に加え有料追加コンテンツ「Outer Wilds: Echoes of the Eye」が収録されている。

初回購入特典として宇宙への旅をサポートするスターターガイドブックが付属。また、通常版に加え特装版の発売も決定した。こちらにはパッケージソフトだけでなく、ファブリックポスターとアクリルキーホルダーが付属し、それらが特製ボックスに収納される。なお、各パッケージのキービジュアルはマンガ「約束のネバーランド」の作画を担当した出水ぽすか氏の描き下ろしデザインが用いられる。そのほか各販売店の店舗別特典も公開された。

(C) 2024 Mobius Digital, LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license.

All rights reserved.Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.