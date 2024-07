人気キャラクターのグッズがそろうセガプライズに、ディズニーグッズが続々登場。

今回は2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニープリンセス マスコットVol.2」を紹介します!

セガプライズ「ディズニープリンセス マスコットVol.2」

登場時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約7×2×10cm

種類:全3種(ラプンツェル、ジャスミン、シンデレラ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

約10センチのかわいらしいサイズで、ディズニープリンセスたちの姿を再現したマスコットがセガプライズに登場。

それぞれの特徴的な衣装や髪型、アクセサリーを身につけ、好きな場所に飾って楽しめます。

第2弾にラインナップされるのは「ラプンツェル」「ジャスミン」「シンデレラ」です☆

ラプンツェル

髪に付けた、ピンク色のお花もかわいい『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」

紫とピンクのドレスに、自慢の長い髪がマスコットサイズで再現されています!

ジャスミン

キリッとした表情に黒い髪が特徴的な『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」

ライトブルーのドレスと華やかなアクセサリーもよく似合っています☆

シンデレラ

舞踏会に参加するためドレスアップした姿のディズニープリンセス「シンデレラ」

アップにした髪もおしゃれな、パーティーにピッタリの装いで登場です☆

『塔の上のラプンツェル』『アラジン』『シンデレラ』に登場するディズニープリンセスたちのマスコット。

セガプライズの「ディズニープリンセス マスコットVol.2」は、2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドレス姿のラプンツェル・ジャスミン・シンデレラ!セガプライズ「ディズニープリンセス マスコットVol.2」 appeared first on Dtimes.