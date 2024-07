ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったりシルエットがリラックスタイムにうれしい、ディズニーデザイン「バスワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「バスワンピース」

© Disney

価格:3,690円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

ウエスト:ひも通し

裾:両脇スリット

生地:<カットソー>ポリエステル70%、綿30%(裏パイル)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのバスワンピース。

海の中をイメージした総柄プリントがかわいく、ブルーがとっても爽やかです!

また部屋着用はもちろん、お風呂上りにもオススメ。

© Disney

「アリエル」はシルエットで表現されているので大人っぽい雰囲気◎

貝殻やヒトデなどもあしらわれたタイル柄で、「アリエル」の恋が生まれたラグーンをイメージしたアートになっています。

© Disney

さらに、ゆったりと着れるのもポイントです。

リラックスタイムにぴったりで、ウエストに通したひもを絞ればお好きなシルエットに☆

© Disney

それから両サイドの裾にはスリットも入っています。

© Disney

<素材アップ>

暑い季節にうれしい綿混素材を使用。

裏パイルで肌面は柔らかな肌ざわりで、風が通り抜けるような涼しい着心地です。

着るだけで海の中にいるような幸せな気分に!

ゆったりシルエットがリラックスタイムにうれしい、ディズニーデザイン「バスワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

