Lienelが、カレーソング「Curry on love」のミュージックビデオ、ビジュアルを全てインドで撮影してきたことを発表した。8月21日(水)リリース 4th両A面シングル『Curry on love / ギラサマ』のリリースイベント初日を7月7日(日)に開催し、新ビジュアルを公開したのち「これは“ニセ”アー写です!」と謎の言葉を残し去って行ったが、その全貌が明らかとなった。

リリース情報







「Curry on love」2024年7月8日 先行配信リリースhttps://ssm.lnk.to/COL4th 両A面シングル『Curry on love / ギラサマ』2024年8月21日 リリース【TYPE-A】CD+Blu-ray品番:ZXRC-1264価格:税込¥3,300CD収録曲:1. Curry on love2. ギラサマ3. Awesome dayBlu-ray:「Lienel 初海外旅 〜はじめてのインド〜」【TYPE-B】CDのみ品番:ZXRC-1265価格:税込¥1,650収録曲:1. Curry on love2. ギラサマ3. Watcha Doing【TYPE-C】CDのみ品番:ZXRC-1266価格:税込¥1,650収録曲:1. Curry on love2. ギラサマ3. カルマ