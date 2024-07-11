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1. Curry on love
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3. Watcha Doing
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1. Curry on love
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7/13(ÅÚ) Åìµþ¡¦¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È ÃÏ²¼ÊâÆ»
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7/20(ÅÚ) Åìµþ¡¦¸÷¤¬µÖIMA ¸÷¤Î¹¾ì
7/27(ÅÚ) Ê¼¸Ë¡¦ºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º ËÜ´Û 4F ¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó ÌÚ¤ÎÍÕ¥¹¥Æ¡¼¥¸
7/28(Æü) Âçºå¡§¤â¤ê¤Î¤ß¤ä¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ëBASE 1F BASE¥Ñ¡¼¥¯
8/3(ÅÚ)¡¡Âçºå¡§¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë 3F¥¹¥«¥¤¥³¡¼¥È
8/4(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡§¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥» ²°¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
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8/11(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´ ¥°¥é¥ó¥É¥â¡¼¥ë 1F ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢
8/12(·î½Ë)¡¡ºë¶Ì¡§¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze 1F ¸÷¤Î¹¾ì
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8/24(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡§¥¢¥¹¥Ê¥ë¶â»³ ÌÀÆü¤Ê¤ë¡ª¹¾ì
8/25(Æü)¡¡Åìµþ¡§ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó3£Æ ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Æ¥é¥¹
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Åìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
17:15 open / 18:00 start
¡ü2024Ç¯9·î22Æü(Æü)
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¡¡£±Éô¡§13:15 open / 14:00 start
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¡ü2024Ç¯10·î6Æü(Æü)
¡¡Âçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë
¡¡16:15 open / 17:00 start
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https://lienel.jp/live/live1439/
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