ジョン・ボン・ジョヴィの母キャロルさんが、84歳の誕生日を3日後に控えた7月9日、米ニュージャージー州ロングビーチにあるメディカル・センターで永眠したという。ジョンは一家を代表し、「僕らの母は一目置かれる人物だった。彼女の精神、“やればできる”という言動がこの家族を形成した。とても寂しくなる」との声明を『People』誌に宛てたという。キャロルさんは50年代終わり、海兵隊にいたとき、将来の夫となるジョン・シニアと出会い、1962年にジョンが誕生。ボン・ジョヴィが結成されてからは、ファン・クラブを設立するなどして、彼を支援してきたという。

Jon Bon Jovi’s Mom Carol Bongiovi Dies at 83: 'A Force to Be Reckoned With' https://t.co/iZg8Jgvbe5