生成AIによるオススメフォントアドバイスサービス！ダイナコムウェア「DynaGPT 人工字能」

ダイナコムウェアは、フォント業界では初の試み※となる、生成AIによるオススメフォントのアドバイスサービス「DynaGPT 人工字能」をリリースしました。

ダイナコムウェアは、フォント業界では初の試み※となる、生成AIによるオススメフォントのアドバイスサービス「DynaGPT 人工字能」をリリース。

リリースを記念して、抽選で100名様に「DynaFont版フォントかるた」をプレゼントする公式SNSキャンペーンを、2024年7月10日(水)から7月31日(水)の期間に実施中です。

※同社調べ2024年7月1日現在

▼プレゼントキャンペーンURL

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1147

「DynaGPT 人工字能」は入力したテキストに対して生成AIがオススメのダイナフォントを回答してくれるフォントアドバイスサービスです。

プレゼン資料、ミーム作成、看板のデザインなどなど、フォントを必要とする場面は実に様々です。

しかしながらこの広大な言葉の海には既に途方もない数のフォントが存在しているため、どのフォントを選べば良いのか悩んでしまうケースが多々あります。

宝物のようなフォントに出会いたい時に、言葉と親和性の高いフォントを見つけたい時に「DynaGPT 人工字能」は最適です。

自分にとって意外性のあるアドバイスをもらうことで、これまで使用したことのないフォントにチャレンジする機会や、知らなかったフォントを知ることができる機会にもつながります。

※本サービスはダイナコムウェアWeb会員にご登録いただくことにより無料で利用いただけるサービスとなります。

<DynaGPT使用方法>

1. ダイナコムウェアWebサイトからWeb会員登録を行ってください。

Web会員登録は無料で登録できます。

▼Web会員登録URL

https://www.dynacw.co.jp/member/register.aspx

2. Web会員ページにログイン後、「DynaGPT 人工字能」ページに進んでください。

▼「DynaGPT 人工字能」URL

https://www.dynacw.co.jp/dynagpt

※Web会員ページにログインするとマイページ上に表示される「DynaGPT 人工字能」をクリックでもページに進むことが可能です。

3. 検索したい言葉を入力します。

4. DynaGPTがおすすめフォントをアドバイスしてくれます。

※DynaGPTが示したおすすめフォントをよりイメージしてもらえるように、ユーザー自身で自由にフォントを試せるフォントシミュレーション機能も完備しています。

※現在、検索できる言葉は1日の中で回数制限があります。

回数に達した場合、時間を置いてからお試しください。

「DynaGPT」使用方法

<キャンペーン概要>

キャンペーン名:「DynaGPT人工字能」リリース記念キャンペーン

賞品 :DynaFont版フォントかるた … 100名様

応募期間 :2024年7月10日(水)〜2024年7月31日(水)

応募方法 :キャンペーン応募ページ

https://questant.jp/q/DynaGPT

【注意事項】

・当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

・プレゼント抽選の当選は、お1人様1回とし、同一応募者の重複当選はございません。

・当選者は当選した権利を他人に譲渡できません。

【個人情報のお取り扱いについて】

お申込みいただく際にご入力いただきます個人情報は、賞品の発送及びダイナコムウェア製品に関するメール配信などの情報提供および今後のマーケティングなどの目的で個人を特定しない統計に使用させていただきます。

ダイナコムウェアの個人情報保護方針につきましては以下のサイトで確認できます。

