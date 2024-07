「2位じゃダメなんですか」の蓮舫、まさかの3位…レンホウ！レンホウ！ダンスで大惨敗でも「次の選挙は２位でも大丈夫」手応え十分意気揚々

東京だけでなく、日本中がその結果に固唾をのんだ東京都知事選。結果は現職・小池百合子の圧勝だった。一方でその最有力ライバルと目された蓮舫氏は2位どころか3位に終わり、野党に衝撃が走った。元経済編集長で作家の小倉健一氏がその理由を語るーー。

蓮舫のとんだ勘違い

7月7日に投開票された東京都知事選挙は、小池百合子氏が291万8015票(得票率42.8%)を獲得して、3回目の当選を決めた。2位には元広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が165万8363票(24.3%)を獲得、3位は下馬評では2位に入るはずだった元参議院議員の蓮舫氏が128万3262票(18.8%)を獲得した。

今回、蓮舫氏の都知事選出馬決断の舞台裏を取材した政治ジャーナリスト青山和弘氏による記事(デイリー新潮、6月1日)を引用してみよう。

<蓮舫が前に踏み出すには、補選3勝の勢いだけでなく、自分が小池と勝負ができるという根拠が必要だった。岸田政権の支持率がいくら低くても、都知事選挙はあくまで別物だ。手塚は知事選で小池と蓮舫が激突したケースを想定した情勢調査を掛けた。/調査の結果は、小池知事40に対して蓮舫議員30というものだった。蓮舫は小池に10ポイントの差をつけられている。しかし蓮舫の捉え方は違った。/「出馬表明もしていない私が、現職知事に10ポイント差にまで迫っている。予想よりいい」/この結果は蓮舫を勇気づけた>

蓮舫氏は決断から投票日までの2ヶ月の間で、ズルズルと3割以上の支持を落とす

この引用にでてくる手塚氏とは、立憲民主党の衆議院議員で、東京ブロック常任幹事。つまり立憲民主党の東京都連の幹部だ。蓮舫氏とも近いが、共産党とも近いことで知られていて、手塚氏が関わる選挙では共産党が積極的に協力をするというパイプを持っている。

長くなったが、このやりとりが行われたのが5月の前半だったようなので、蓮舫氏は決断から投票日までの2ヶ月の間で、ズルズルと3割以上の支持を落とし、逆に小池氏は支持を微増させて、結果、ダブルスコアになってしまったということになる。

蓮舫氏は、20時の投票所が閉まったと同時にアナウンスされた「落選」報道の直後、自らの事務所に集まった支持者とメディアを前にして、

「キツい敗戦だと思います」

「私の力不足に尽きると思う。子どもの支援だったり、若者の支援だったり、それが結果としてシニアの支援につながる循環型の東京を作りたいという思いは私のなかでは全力で訴えたつもりでしたので、結果として届かなかったのは私の力不足で申し訳ない」

と述べた。

レンホウ!レンホウ!レンホウ!レンホウ!みんなすごいキレイだよ~!

立候補者としての常套句である「失敗を人のせいにしない」で自分の責任として受け止めたというスピーチを行ったのだが、残念ながら、今回の大惨敗の要因は、蓮舫氏個人にあるといって過言ではない。

Xで流れてきた「LGBTQ街宣」の動画があるのだが支持者と一緒になって蓮舫氏が踊っていた。往年のヒットソング「Can’t Take My Eyes off You」に合わせて、次のようなコールが入るわけだ。

(参加者からのコール)レンホウ!レンホウ!レンホウ!レンホウ!レンホウ!

(アナウンス)みんなすごいキレイだよ!

(参加者からのコール)レンホウ!レンホウ!レンホウ!レンホウ!レンホウ!

(アナウンス)これ実は蓮舫さんが昔好きで踊ってた曲!

(参加者からのコール)レンホウ!レンホウ!

(アナウンス)だからみんなも踊ってね~

(参加者からのコール)レンホウ!レンホウ!レンホウ!レンホウ!レンホウ!

私自身の感想としては、正直、まったくついていけないし選挙運動として誠実な印象を受けないのだが、それはあくまで個人的な感想だ。参加した支持者のウケは非常によかったようだ。動画を見る限り、ものすごい数の参加者が一緒に踊り、「蓮舫!蓮舫!蓮舫!」とコーラスしているようにも見える。

実は2016年の構図とよく似ていた2024年の都知事選

どうして、こんな盛り上がっているのに大惨敗してしまったのだろうか。

その理由について、まずは小池氏の都知事に初当選した2016年の選挙について触れたい。この選挙、8年前のことであるが、非常に今回と類似している点がある。

まず得票率だ。

小池百合子 291万2628票(44.49%)

増田寛也 179万3453票(27.40%)

鳥越俊太郎 134万6103票(20.56%)

冒頭に記した2024年都知事選の数字と比較してほしいのだが、小池氏の得票はほぼ一緒。地方の首長(岩手県知事)経験者で、東京一極集中が招く人口減少を課題に掲げた増田氏と東京解体、東京弱体化を掲げた元広島県安芸高田市長の石丸の得票も似ている。そして、蓮舫氏と同じく大惨敗した鳥越氏と蓮舫氏との得票もよく似ている。

鳥越氏は、共産党、民進党(現在の立民、国民)、社民の統一候補となった。《あなたに都政を取り戻す。》というキャッチフレーズを掲げた。

左派を固めることによって無党派層が動かなくなってしまう

<鳥越氏は参院選で改憲勢力が3分の2に達したことへの危機感を訴え、告示2日前に立候補を表明した。安倍政権批判や「憲法」「脱原発」など国政のテーマに多くの時間を割いた。ただ、都政の課題についての具体策の提示は遅れ、「準備不足だった」と話した。告示後の女性関係の疑惑に関する週刊誌報道の影響については「あったと思う」と語った>(朝日新聞、2016年8月1日)とあるように、鳥越氏は、準備不足で、ロクな政策もなく、週刊誌の女性関係の報道もあって大惨敗となったのだが、蓮舫氏はその鳥越氏よりも得票が低いのである。

蓮舫氏が負けた理由については、やはり鳥越氏同様に、左派の票は固めることができても、左派を固めることによって無党派層が動かなくなってしまうという点だろう。

蓮舫氏は、立候補を表明すると一目散に共産党のオフィスに駆けつけ、大歓迎を受けた。この光景をみて、穏健な保守層の心を悪い方に揺さぶったように見える。選挙戦でも常に共産党の影がちらつき、X上でもどうみても左派的な人たちが必死になって応援を続けていた。

左派が一斉に「いいね」したバズらせてもリアルな票には結び付かなかった

共産党やリベラルな団体は日本中に散らばっているのだから、その人たちが一斉に都知事選について「いいね」したり、リツイートすればバズるに決まっているのだが、それがリアルな票には結び付かなかったわけだ。また、小池氏という、自民党なのか、そうじゃないかが不明な対立候補に対して、国民が怒っている「自民党の裏金問題」「増税」をぶつけることができなかった。与野党対決の構図に持っていけなかったということだ。

2016年のときも、そもそも自民党に喧嘩を売る形で飛び出した小池氏に、国政の構図を持ち出した鳥越氏の大失敗。同じ失敗を蓮舫氏はやってしまい、そして、あろうことか鳥越氏以下の得票しかとれなかったということだ。

そう考えると、蓮舫氏は国政へと返っていくのが自然の論理だ。いまは惨敗にパニックになっていると思うが、国政であれば左派に偏った支援組織も、自民党の不人気によって隠せる(有権者に意識させない)ことが容易だろう。

もし、蓮舫氏が国政に戻るとしたら萩生田光一氏の地元である「八王子」

岸田政権のあまりの失速ぶりに、立民は多くの小選挙区で勝利する可能性が高く、蓮舫氏がまた選挙で負けても比例で復活する可能性は高い。つまり今度は「2番でいい」ということになる。では東京のどこで出馬するのかということになるが、国政の構図をもっとも持ち込みやす所と言えば、旧安倍派幹部の萩生田光一氏の地元である「八王子」ということになろう。

得票率だけでいけば、蓮舫氏は、武蔵野市、国立市、多摩市、小金井市、杉並区、三鷹市、国分寺市などで、20%を超える得票率だったが、それらの地域は立民がもともと強い地域も多く衆議院議員選挙の公認候補ががすでにいるケースもある。さらに「実利」だけで選挙区を選べば、住民からすれば「ふざけるな」という思いにもなりかねない。「八王子」は都知事選初日の街頭演説会に、蓮舫氏が選んだ場所でもある。はじめから負けることを予定していたわけではないだろうが、「国政の構図=裏金と戦う」をつくるうえで意識していたのは「八王子」だろう。