・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８２．１０ドル（＋０．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３７９．７ドル（＋１１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０７２．７セント（－４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４３．５０セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０３．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１４１．２５セント（－２０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．７１（－０．２７）

出所：MINKABU PRESS