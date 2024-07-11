１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．１０ドル（＋０．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７９．７ドル（＋１１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７２．７セント（－４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．５０セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４１．２５セント（－２０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．７１（－０．２７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．１０ドル（＋０．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７９．７ドル（＋１１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７２．７セント（－４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．５０セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４１．２５セント（－２０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．７１（－０．２７）
出所：MINKABU PRESS