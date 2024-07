ジェームズ・ガン&ピーター・サフランが率いる新DCユニバース映画第1弾『スーパーマン(原題)』の撮影でバイクに乗ったスタントマンが負傷したことがわかった。撮影地の米オハイオ州のローカルメディアが伝えている。

事故が起きたのは現地時間7月8日、オハイオ州クリーブランドにあるデトロイト・スペリオル橋。追跡シーンにおいて、バイクに乗ったスタントマンが猛スピードで橋を進んでいた際に転倒し、地面に叩きつけられた時に膝を抱えているところが目撃されたという。

事故発生後、クルーは撮影をストップ。身元不明のスタントマンは担架で救急車に運ばれたと伝えられている。現場では数分程度の応急処置を受けたといい、その後現場を救急車で後にしたとのことだ。

怪我の状況やスタントマンが演じていた役などの詳細は明らかになっていない。撮影に先がけてはリハーサルが複数回行われていたといい、バイクに乗った2人のスタントマンが大都市から逃げるべく橋の上を猛スピードで走行し、そのうちの1人が6台の車と衝突するシーンが繰り広げられていたそうだ。

報道によれば、事故発生からおよそ40分後に撮影は再開。デトロイト・スペリオル橋は現地時間7月10日まで撮影のため閉鎖されているという。なお本撮影は8月上旬まで行われる。

『スーパーマン』には、スーパーマン役で『Pearl パール』(2022)のデヴィッド・コレンスウェット、ロイス・レイン役で「マーベラス・ミセス・メイゼル」(2017-2023)のレイチェル・ブロズナハン、レックス・ルーサー役で『マッドマックス 怒りのデスロード』(2015)のニコラス・ホルトらが出演する。監督・脚本はジェームズ・ガン。2025年7月11日に米公開を迎える。

