ÉÙ»Î»³»³ÄºÉÕ¶á¤Ç³êÍî¤«¡¢ÃËÀ»àË´¡¡ÀÅ²¬Â¦»³³«¤¤Î½éÆü¤Ë¡¡40Âå～70Âå¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§µÞ¤°¡áÀÅ²¬¸©·Ù
7·î10Æü¸á¸å¡¢ÉÙ»Î»³¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤ÇÅÐ»³¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Ãæ¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç³êÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÙ»Î»³»³ÄºÉÕ¶á¤Ç³êÍî¤«¡¢ÃËÀ»àË´ ÀÅ²¬Â¦»³³«¤¤Î½éÆü¤Ë 40Âå～70Âå¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§µÞ¤°¡áÀÅ²¬¸©·Ù
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸á¸å2»þº¢¡¢¡ÖÃËÀ¤¬ÉÙ»Î»³¤Î»³Äº·õ¥öÊöÉÕ¶á¤ÇÍî²¼¤·¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©·Ù»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤¬¡¢»³Äº·õ¥öÊöÉÕ¶á¤ÇÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Ãæ¤Î¸á¸å9»þ50Ê¬º¢¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÇ¯Îð¤Ï40～70Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢1¿Í¤ÇÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÚÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÐ»³ÍÑ¤ÎÁõÈ÷¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£