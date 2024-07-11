¥¯¥Þ¤ÎÃí°Õ¥Á¥é¥·¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ÉÌäÂê¡ÄºåÂç¶µ¼ø¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤ÎÆÃÄ§»ý¤Ã¤Æ¤ë¡× ÃÎ»ö¡Ö»ä¤Ê¤éÁêÅöÉÝ¤¯¤ä¤ë¡£°Ëâ¡¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ç¡×
¡¡¡Ö¥¯¥Þ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Î¥Á¥é¥·¤Ç¤ÏÉÝ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÅçÅÄ·° ½©ÅÄ¸©µÄ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥µ¥¤¥º¡¢Â®ÅÙ¡¢°Ò°µ´¶¡ÄÁö¤ê²ó¤ë¡ÖËÜÊª¤Î¥¯¥Þ¡×¤Î¶²ÉÝ
¡¡7·î3Æü¤Î½©ÅÄ¸©µÄ²ñ¡£µÄ°÷¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¡Ö¥¯¥Þ¤ËÃí°Õ¡×
¡¡ÌÐ¤ß¤Î±ü¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¥¯¥Þ¡£¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤Î¼Î¤Æ¤¿¤´¤ß¤ò¸«¤Æ¤è¤À¤ì¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢ºô¤Ë°Ï¤ï¤ì¤¿ÇÀºîÊª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¸¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥Þ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤ëÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ç³¹¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤¬Í¥¤·¤¤¤«¤é¤«¡£¿¹¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤óÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÉÝ¤¤¥¯¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¶²ÉÝ´¶¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê³¨¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡¡µîÇ¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬70¿Í¤ÈÁ´¹ñºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¡£º£Ç¯¤â¤¹¤Ç¤Ë6¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤¿¡£½ÐË×·ï¿ô¤Ï616·ï¡Ê7·î9Æü¸½ºß¡Ë¤È»³´ÖÉô¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ï¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·è¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¿Í¤Ï²¿¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×ÁÇ¤¬ËþºÜ¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¤¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ´Ý¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤ÎÆÃÄ§¤À¡£º£²ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤ËÌÜÉ¡¤òÉÕ¤±¤¿¤¿¤á¡¢¡Ê¤µ¤é¤Ë¡Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Ãí°Õ´µ¯¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´é¤ò¤Ä¤±¤º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¼¨¤·¤¿Êý¤¬¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²Ê Æþ¸ÍÌî¹¨¶µ¼ø¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ë3Ëü5000Ëç¤¬°õºþ¤µ¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤¿º´ÃÝ·Éµ×ÃÎ»ö¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ê¤éÁêÅöÉÝ¤¯¤ä¤ë¡£°Ëâ¡¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ç¡£Æ°Êª°¦¸î¤È¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ò»È¤¦¤Ù¤¤À¡×
¢¨¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òABEMA TIMESÊÔ½¸Éô¤Çµ»ö²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£