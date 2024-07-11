日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比540円高の4万2480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43203.09円 ボリンジャーバンド3σ
42480.00円 11日夜間取引終値
42014.86円 ボリンジャーバンド2σ
41550.00円 5日移動平均
40970.00円 一目均衡表・転換線
40826.63円 ボリンジャーバンド1σ
40205.00円 一目均衡表・基準線
39638.40円 25日移動平均
39072.13円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38450.17円 ボリンジャーバンド-1σ
37261.94円 ボリンジャーバンド2σ
36291.25円 200日移動平均
36073.71円 ボリンジャーバンド3σ
259.02円 10日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43203.09円 ボリンジャーバンド3σ
42480.00円 11日夜間取引終値
42014.86円 ボリンジャーバンド2σ
41550.00円 5日移動平均
40970.00円 一目均衡表・転換線
40826.63円 ボリンジャーバンド1σ
40205.00円 一目均衡表・基準線
39638.40円 25日移動平均
39072.13円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38450.17円 ボリンジャーバンド-1σ
37261.94円 ボリンジャーバンド2σ
36291.25円 200日移動平均
36073.71円 ボリンジャーバンド3σ
259.02円 10日日経平均株価現物終値
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