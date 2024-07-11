　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比540円高の4万2480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43203.09円　　ボリンジャーバンド3σ
42480.00円　　11日夜間取引終値
42014.86円　　ボリンジャーバンド2σ
41550.00円　　5日移動平均
40970.00円　　一目均衡表・転換線
40826.63円　　ボリンジャーバンド1σ
40205.00円　　一目均衡表・基準線
39638.40円　　25日移動平均
39072.13円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38457.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38450.17円　　ボリンジャーバンド-1σ
37261.94円　　ボリンジャーバンド2σ
36291.25円　　200日移動平均
36073.71円　　ボリンジャーバンド3σ
259.02円　　10日日経平均株価現物終値


株探ニュース