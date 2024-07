「MOMENTUM True Wireless 4」

Sonova Consumer Hearing Japanは、7月11日0時にスタートした「Amazonプライムデー先行セール」と16日0時からの「Amazonプライムデー」に参加。期間中はゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM True Wireless 4」を20% OFFで販売するなど、多数の製品を期間&数量限定のセール価格で販売している。

そのほか対象製品は、ワイヤレスヘッドフォンの「MOMENTUM 4 Wireless」や、「ACCENTUM Plus Wireless」、「ACCENTUM Wireless」、有線イヤフォン「IE 200」など。割引率は最大約50%となっている。

対象商品

CX True Wireless 4% CX True Wireless + エコバッグ 15% CX Plus True Wireless 23% CX Plus True Wireless + エコバッグ 30% IE 200 26% IE 200 + エコバック 26% IE 200 + 4.4mm バランスケーブル 51% IE 200 + マイク付きケーブル 51% IE 300 28% IE 300 + エコバック 28% IE 300 + 4.4mm バランスケーブル 46% IE 300 + マイク付きケーブル 45% HD 560S 23% HD 560S +マイク付きケーブル 40% HD 599SE 52% MOMENTUM 4 Wireless SE [アマゾン限定] 34% MOMENTUM 4 Wireless 34% ACCENTUM Wireless 11% ACCENTUM Wireless + ミニポーチ セット 11% ACCENTUM PLUS Wireless 23% ACCENTUM Plus Wireless + ミニポーチ セット 23% MOMENTUM Sport グラファイト [アマゾン限定] 17% MOMENTUM Sport ブラック 17% MOMENTUM True Wireless 4 20% MOMENTUM True Wireless 4 Copper [アマゾン限定] 20% MOMENTUM True Wireless 4 + BTD600 27% MOMENTUM True Wireless 4 Copper [アマゾン限定] + BTD600 27% ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください