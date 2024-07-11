Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年7月11日0時から7月15日23時59分まで、年に一度開催されるビッグセール、「Amazonプライムデー」の先行セールが開催中。

今回は、Apple（アップル）のコスパ最強タブレット「2021 Apple 10.2インチiPad」や、Anker（アンカー）の多機能電源タップ「 PowerExtend (6-in-1)」、BUFFALO（バッファロー）の外付けSSD 1.0TB「SSD-PUT1.0U3-B/N」など、まずはじめにチェックしたい争奪戦必至のおすすめアイテム30選を紹介します。狙っている商品があるという人は、ぜひチェックしてみてください！

なお、以下の表示価格は2024年7月11日0時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

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Apple製品が早速先行セールに登場。大人気のAirPods MaxやiPad（第9世代）は売り切れる前にゲットしよう

Apple AirPods Max

Apple AirPods Max 無線 - シルバー 84,800円 Amazonで見る PR PR

Apple AirPods Pro（第2世代）​​​​​​​- MagSafe充電ケース（USB-C）

Apple AirPods Pro（第2世代）​​​​​​​- MagSafe充電ケース（USB-C） 39,800円 Amazonで見る PR PR

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB)

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー 49,800円 Amazonで見る PR PR

Apple iPhone 14 Plus 128GB

Apple iPhone 14 Plus 128GB ミッドナイト - SIMフリー 5G対応 134,800円 Amazonで見る PR PR

Apple Watch Series 9（GPSモデル）- 41mm

Apple Watch Series 9（GPSモデル）- 41mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M 59,800円 Amazonで見る PR PR

Ankerの充電器やモバイルバッテリー、紛失防止トラッカーなどベストセラー商品が多数セール価格で登場！

Anker PowerExtend (6-in-1)

Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 2,190円 Amazonで見る PR PR

Anker Nano II 65W

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 4,490円 Amazonで見る PR PR

Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)

Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 (ブラック) 5,990円 Amazonで見る PR PR

Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)

Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】 3,990円 Amazonで見る PR PR

Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）

Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】スカイブルー 14,990円 Amazonで見る PR PR

定番のFire TV StickやFireタブレット、スマートスピーカーはAmazonプライムデーで買い揃えておこう

Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代

Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー【2023年秋発売】 9,980円 Amazonで見る PR PR

Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB

Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売) 19,980円 Amazonで見る PR PR

Echo Show 8 (エコーショー8) 第2世代 - HDスマートディスプレイ with Alexa

Echo Show 8 (エコーショー8) 第2世代 - HDスマートディスプレイ with Alexa、13メガピクセルカメラ付き、チャコール 14,980円 Amazonで見る PR PR

【New】Echo Spot（2024年発売）

【New】Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック 11,480円 Amazonで購入する PR PR

バッファローの直挿しSSDやキオクシアのmicroSDカードなど、超人気のストレージも忘れず回収が吉

バッファロー SSD 外付け 1.0TB SSD-PUT1.0U3-B/N

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N 14,480円 Amazonで見る PR PR

バッファロー 外付けハードディスク 4TB HD-AD4U3

【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3 13,280円 Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB KLMEA512G

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G 4,680円 Amazonで見る PR PR

読者限定クーポンも！床掃除から解放してくれるルンバのロボット掃除機が大特価で登場中

アイロボット(IRobot)ルンバ j7+ ロボット掃除機

アイロボット(IRobot)ルンバ j7 ロボット掃除機 カーペット用 アイロボット障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 J755860 Alexa対応 118,000円 Amazonで見る PR PR

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ルンバ コンボ j5 ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) j517860

ルンバ コンボ j5 ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 j517860 【充電が全自動】 89,800円 Amazonで見る PR PR

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圧巻の大型4K液晶テレビや165Hzの高性能ゲーミングモニターもアップデートのタイミングが来ました

REGZA 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570K

REGZA 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570K 倍速パネル搭載 4Kチューナー内蔵 外付けHDD2番組同時録画 スマートテレビ 125,295円 Amazonで見る PR PR

ハイセンス 55V型 倍速パネル搭載 液晶 テレビ 55E7H

ハイセンス 55V型 倍速パネル搭載 液晶 テレビ 55E7H 4Kチューナー内蔵 ネット動画対応 3年保証 2022年モデル 99,800円 Amazonで見る PR PR

ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2510S ゲーミングモニター

ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2510S ゲーミングモニター (24.5インチ/165Hz/IPS/フルHD/1ms/HDRi treVoloスピーカー/FreeSync Premium/高機能スタンド/ゲームモード(FPS/RPG/レーシング) 38,400円 Amazonで見る PR PR

スマートホーム化が捗るSwitchBotのリモコンやサーキュレーター、ロックもお忘れなく

SwitchBot スマートリモコン ハブ2

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2 8,980円 Amazonで見る PR PR

SwitchBot サーキュレーター 静音 首振り

SwitchBot サーキュレーター 静音 首振り Alexa - スイッチボット 扇風機 ~30畳 DCモーター 節電対策 省エネ 充電式バッテリー搭載 コードレス 無段階風量調整 リモコン付き 梅雨対策 11,980円 Amazonで見る PR PR

SwitchBot スマートロック 指紋認証パッド セット

SwitchBot スマートロック 指紋認証パッド セット Alexa スマートホーム スイッチボット オートロック 暗証番号 玄関 Google Home Siri LINE Clovaに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 18,980円 Amazonで見る PR PR

夏でも快適に過ごせるヘインズの定番ファッションアイテムのビーフィーTシャツやタンクトップが最大◯％オフ

[ヘインズ] ビーフィー Tシャツ Beefy-T 2枚組 H5180-2

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[ヘインズ] タンクトップ(2枚組) 綿100% HM2-K701

[ヘインズ] タンクトップ(2枚組) 綿100% 柔らかい 肌触り リブ編み 動きやすい 赤パック 2P Aシャツ HM2-K701 メンズ ホワイト M 1,538円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

手軽にキッチンをアップデートできるハリオのドリッパーや耐熱ガラスタッパー、水出しボトルがお得に登場中

HARIO(ハリオ) 浸漬式 ドリッパー スイッチ SSD-200-B

HARIO(ハリオ) 浸漬式 ドリッパー スイッチ 押すだけ簡単抽出 出来上がり量200ml ブラック 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 SSD-200-B 3,850円 Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット KSTL-5004-OW

HARIO(ハリオ) スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット 日本製 KSTL-5004-OW 5,500円 Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) フィルターインボトル 400ml FIBP-40-SG

HARIO(ハリオ) フィルターインボトル ポータブル スモーキーグリーン 樹脂製 縦横 400ml 茶こし付き プレゼント ギフト 贈り物 FIBP-40-SG 2,200円 Amazonで見る PR PR

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｢Amazonプライムデー｣の先行セール」は、7月15日23時59分まで開催中！

Source:Amazonプライムデー