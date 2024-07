秋田野菜や希少な山菜を「京おばんざい」で堪能！ “あふれる野菜”がコンセプトの隠れ家居酒屋がオープン（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は渋谷や学芸大学で人気の、旬の野菜を使ったおばんざいが楽しめる居酒屋の系列店。秋田の老舗青果店が厳選した野菜を使った料理が人気です。

渋谷ニッカ(東京・渋谷)

2024年6月6日、「渋谷ニッカ」が渋谷・道玄坂にオープンしました。同じ道玄坂にある「酒場きんぼし」や学芸大学駅近くの「びゃく」といった人気の和食居酒屋の姉妹店になります。

店舗外観 出典:よしお酒さん

「酒場きんぼし」「びゃく」は共に体に優しい旬の野菜を使った“おばんざい”でお酒が楽しめると評判の店。いずれも多くの飲食店がひしめく激戦区にありながら、常に高い人気を得ています。

これらの店の姉妹店である「渋谷ニッカ」のテーマは“あふれる野菜”。運営会社代表の実家でもある秋田の老舗青果店から届く野菜と、全国各地から厳選した素材を使った和食が楽しめます。

秋田から届く新鮮な野菜 出典:nari_0823さん

場所は渋谷駅から徒歩4分。にぎわう通りから一歩入った路地にあり、外観は大きな看板を出さず、さりげなく小さなロゴのみとシンプル。知らなければ通り過ぎてしまう、隠れ家のような趣があります。

席数はカウンター席とテーブル席、定員8名の個室を合わせて45席。内装は京の茶室をイメージし、落ち着いた和の空間になっています。

「3種おまかせ盛り合わせ」1,580円〜 出典:sirat716さん

メニューのメインとなるのは「三関せり」「秋田美人ねぎ」といった秋田伝統野菜をはじめとした旬の野菜や、秋田から届けられる希少な山菜。

おすすめは「あふれる野菜」と題したおばんざい。その季節に一番おいしい野菜を使った「インカのめざめとすずほっくりポテサラ」「生じゅんさい 生姜醤油」「天然茹でわらび 土佐醤油」といったおばんざいが、常時12種類ほど用意されています。単品としても楽しめますが、迷ってしまったら「3種おまかせ盛り合わせ」がおすすめ。「渋谷ニッカ」ならではの野菜料理が堪能できます。

「鱧カツサンド」1,380円 出典:sirat716さん

そのほか谷中生姜を包んだ「焼き生姜つくね」や、ハモをカツサンドに仕立てた「鱧カツサンド」など、アイデアあふれる創作料理もお酒が進む味わいです。

「合鴨とお野菜のしゃぶしゃぶ」2人前 3,580円〜 出典:EatThemAllさん

限定メニューの「合鴨とお野菜のしゃぶしゃぶ」も人気メニューの一つ。カツオと昆布でとっただしに旬の野菜と国産鴨肉をくぐらせていただきます。〆にちゃんぽん麺を選べば、最後まで旨みたっぷりのスープを楽しめますよ。

「綱島サワー」600円 出典:shiden21343さん

ドリンクには、和食に合わせたい全国各地の日本酒や焼酎を幅広くラインアップ。自然派ワインや果実酒、各地名産のフルーツを使ったサワーなどもあり、こだわりの料理と合わせて楽しめます。

シンプルで食べ飽きず、季節の恵みをしみじみ感じる料理がそろった「渋谷ニッカ」。親しい人たちとの会食だけでなく、落ち着いた和の雰囲気は接待にも喜ばれること間違いなし。知っておけば、自慢できる一軒になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「鰻と山椒の茶碗蒸し」500円 出典:よしお酒さん

『お通しが茄子とあきたこまちのすりながし。

全体は茄子だがしっかり米を感じる。

この始まりは期待せざるを得ない



料理が割烹レベルであるけれど、気づきの部分とスピード感、元気はやはり居酒屋。

本当に細かいところに気づいて気持ちの良い接客をする。

嫌でも惚れてしまう人達。



軽くのつもりがしっかり長いしてしまった。感動が続いて、また味わいたくなる。

人に自慢したくなる名店の誕生』(よしお酒)

「焼き生姜つくね」1本 450円 出典:お麩じぃさん

『秋田と京都の融合とでも言うのでしょうか、秋田直送の野菜をおばんざいのように調理・提供してくれます。

今回は秋田の純米吟醸と一緒に、「焼き生姜つくね」「おまかせ盛り合わせ」をいただき、〆には「鴨時雨とアスパラ わっぱめし」。お通し(トマトとあきたこまちの擂り流し)やおばんざい、ご飯の中の元気な野菜で、少しは夏バテが防止できそうです。軟骨入りの鶏つくねは、食感と罪悪感の両方の軽さを考えて、つなぎにお麩(パン粉でなく)を使っているそうです。谷中生姜が串の代役というのも面白かったです』(お麩じぃさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆渋谷ニッカ住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-13-6TEL : 03-6277-5489

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

