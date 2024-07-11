¾¾»³»Ô¤ÎÆ»¸å²¹ÀôËÜ´Û¡¢5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÁ´´Û±Ä¶ÈºÆ³«¡¡Ä«Áá¤¯¤«¤éÄ¹¤¤Îó
¡¡ÌÀ¼£»þÂå¤Ë²þÃÛ¤µ¤ì¤Æº£Ç¯¤Ç130¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾»³»Ô¤ÎÆ»¸å²¹ÀôËÜ´Û¤¬11Æü¡¢ÊÝÂ¸½¤Íý¹©»ö¤ò¤Û¤Ü½ª¤¨¡¢5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÁ´´Û¤Ç±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°6»þ¤Î±Ä¶È³«»Ï»þ´Ö¤òÁ°¤Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é70¿Í¤Û¤É¤¬Îó¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇÐ¿Í¡¦²Æ°æ¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëÆ»¸å²¹Àô
¡¡ËÜ´Û²£¤ÎÂÔµ¡¾ì½ê¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾»³»Ô¤Ë½»¤àÂç³Ø3Ç¯¤Î¿¹²¼Í¨Íü¡Ê¤æ¤ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤ÈÌîÀ¥¶×²»¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡£Á°Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¡Ö°ìÈÖ¾è¤ê¤òÁÀ¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡2¿Í¤È¤âËÜ´Û¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÊÌ´Û¤Î¡ÖÈôÄ»ÇµÅòÀô¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ´Û¤Î¤ªÅò¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÜ´Û¤ÎÁ´´Û±Ä¶ÈºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ»¸å¤ÏËÜ´Û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÆ»¸å¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¹¡×¡£ÌëÄÌ¤·³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ªÅò¤Ç²¹¤Þ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸áÁ°6»þ¡¢ÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢»þÀÞ°ðºÊ¤¬¸÷¤Ã¤ÆÍëÌÄ¤¬¤È¤É¤í¤¯¤Ê¤«¡¢ËÜ´Û¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¿¶ºí³Õ¡Ê¤·¤ó¤í¤«¤¯¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹ïÂÀ¸Ý¡Ê¤È¤¤À¤¤¤³¡Ë¡×¤¬6²óÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¡ÖÆ»¸å²¹Àô¡×¤ÎÍÌ¾¤ÊÙ¨³Û¡Ê¤Ø¤ó¤¬¤¯¡Ë¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¸¼´Ø¤ÎÌç¤¬³«¤¡¢ÆþÍáµÒ¤é¤¬Æþ´Û¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ´Û¤Ï1894¡Á1924Ç¯¤Ë²þÃÛ¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤Ç¡¢1994Ç¯¤Ë¸ø½°Íá¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ò¸ø½°Íá¾ì¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á½ý¤ß¤Ï·ã¤·¤¯¡¢¾¾»³»Ô¤Ï2019Ç¯1·î¤«¤éÁí»ö¶ÈÈñÌó26²¯±ß¤ò¤«¤±¤ÆËÜ´Û¤ÎÊÝÂ¸²þ½¤¹©»ö¤ò¼Â»Ü¡£´Ñ¸÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¹©´ü¤ò¤º¤é¤·¡¢ÉôÊ¬±Ä¶È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ä´¤¤Î¤Õ¤ÂØ¤¨¡¢ÆâÁõ¤Î²þ½¤¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¹©»ö¤Ïº£Ç¯Ëö¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ê¿ÀÃ«µ£¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¶âÂ°²Ã¹©,
ºßÂð°åÎÅ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
²£ÉÍ