ハッピーセット「ユニバーサル･スタジオ･ジャパン」第1弾発売、マリオ･ヨッシー･ドンキーコングなどスーパーニンテンドーワールドおもちゃ登場/マクドナルド

日本マクドナルドは7月12日、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾を発売する。

マクドナルドのキッズメニュー「ハッピーセット」は、「チーズバーガーハッピーセット」「チキンマックナゲットハッピーセット」や、10時30分までの朝マック限定「エッグマックマフィンハッピーセット」「ホットケーキハッピーセット」など、メインメニューの異なる計6種類。サイドメニューとドリンク(S)、おもちゃまたは本が付く。

朝マック限定「ホットケーキハッピーセット」(マクドナルド)

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾は、「マリオ」「ドンキーコング」など、任天堂のエリア“スーパー・ニンテンドー・ワールド”に登場するキャラクターのおもちゃ6種が登場する。どのおもちゃがもらえるかはランダム。

第1弾の販売期間は7月18日まで。ラインナップは、「こうらをとばそう!マリオカート」「タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット」「ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ」「土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド」「陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉」「だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット」。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾(6種類)

第1弾販売後の7月19日からは、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第2弾に切り替えて販売する。第2弾のおもちゃは6種類。ラインナップは、、「エージェントミニオンの水でっぽう」「おさるのジョージのシャボン玉」「ジョーズの水でっぽう」「ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス」「かぜをおこそう!ピットクルーミニオン」「シェイク!パーティミニオン」。提供期間は7月25日まで。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第2弾(6種類)

7月26日発売の第3弾では、第1弾・第2弾を合わせた12種類のおもちゃを提供する。第3弾の販売期間は2週間程度。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃなどに変更される場合がある。

権利表記=Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072