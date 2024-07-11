¥í¥Ã¥Æ¡¦4ÈÖ¥½¥È¤¬º£µ¨50ÂÇÅÀÅþÃ£¡ªºä¸ý»á¡Ö¾è¤»¤ë¤ÈÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¡×5Ç¯¤Ö¤êÂÇÅÀ²¦¤Ê¤ë¤«¡©
¢¡ 1°Ì¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1ÂÇÅÀº¹¡ª¿¿Ãæ»á¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï10Æü¡¢³ÚÅ·¤È¤Î¥«¡¼¥É2ÀïÌÜ¤ò18¡Ý5¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¡£ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆÃÍ¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£½é²ó¤ËÂÇ¼Ô12¿Í¤Ç8ÅÀ¤ò¤È¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï6ÅÀ¡¢6²ó¤Ë¤Ï4ÅÀ¤ÈÌÔ¹¶¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6¿Í¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢4ÈÖ¥½¥È¤Ï3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£º£µ¨50ÂÇÅÀ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÅÀ¥È¥Ã¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¤Ë¤â1ÂÇÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤Î¥½¥È¡£10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¾è¤»¤ë¤ÈÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¡£ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢¿¿ÃæËþ»á¤â¡ÖÂÇÀþ¤Î³Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾¡Íø¤òÆ³¤¯ÂÇ·â¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï10Æü¡¢³ÚÅ·¤È¤Î¥«¡¼¥É2ÀïÌÜ¤ò18¡Ý5¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¡£ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆÃÍ¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£½é²ó¤ËÂÇ¼Ô12¿Í¤Ç8ÅÀ¤ò¤È¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï6ÅÀ¡¢6²ó¤Ë¤Ï4ÅÀ¤ÈÌÔ¹¶¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6¿Í¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢4ÈÖ¥½¥È¤Ï3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£º£µ¨50ÂÇÅÀ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÅÀ¥È¥Ã¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¤Ë¤â1ÂÇÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤Î¥½¥È¡£10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¾è¤»¤ë¤ÈÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¡£ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢¿¿ÃæËþ»á¤â¡ÖÂÇÀþ¤Î³Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾¡Íø¤òÆ³¤¯ÂÇ·â¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù