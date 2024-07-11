0ºÐÂ©»Ò²¥¤ê»à¤Ê¤»¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î26ºÐÊì¤ÏÉ×¤ÈÄ¹½÷¤È4¿ÍÊë¤é¤·¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÆ¬¤Ë¤¤Æ¡×»ùÁêË¬Ìä¤ÎÁ°Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¡¡ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô
ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤Ç¡¢À¸¸å11¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤Ë´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢26ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÃæÀéÃèÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Á¥¶¶»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Ä¹ÃË¡¦ÀéÇÃÌï¡Ê¤Á¤Ï¤ä¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤òÊ¿¼ê¤Ç²¥¤Ã¤¿¤ê¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢À¸¸å11¥«·î¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÇÃÌï¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¬³¸¹ü¤Î¹üÀÞ¤äÇ¾Æâ½Ð·ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»à°ø¤ÏÇ¾Â»½ý¤Ç¤·¤¿¡£
ÌîÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÆ¬¤Ë¤¤ÆÊ¿¼ê¤Ç²¥¤Ã¤Æ¾²¤ËÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÄíË¬Ìä¤ò4²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀéÇÃÌï¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏË¬ÌäÍ½ÄêÆü¤ÎÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌîÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉ×¤ÈÄ¹½÷¡¢ÀéÇÃÌï¤Á¤ã¤ó¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£