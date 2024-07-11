ÇÐÍ¥¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ë¡ÖÅ±Âà¤ò¡×¡¡¥Ú¥í¥·»á¤â»Ù»ýÌÀ¸À¤»¤º
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê81¡Ë¤Î¿ÊÂà¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ú¥í¥·¸µ²¼±¡µÄÄ¹¤¬10Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡Ì±¼çÅÞ¤Ø¤ÎÍÎÏ¸¥¶â¼Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤âÂçÅýÎÎÁª¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÛÌ±¼çÅÞ¤È¶¦ÏÂÅÞ¡¡¤É¤¦°ã¤¦¡©
¡¡¥Ú¥í¥·»á¤ÏMSNBC¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ë·èÃÇ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Î©¸õÊä¤òÌÀ³Î¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¡¢¡Öº£½µ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÆ±Î½µÄ°÷¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¡Ö¿·¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó¿Ø±Ä¤Î»ñ¶â½¸¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤Î¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤¬Æ±¤¸Æü¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¡Ö¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¿·¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¸¶¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£