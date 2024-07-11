¡ÖµÓÀþÈþ¤ÎÍÅÀº¤À¡ª¡×´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤Î¡È°µ´¬¥ì¥Ã¥°¥é¥¤¥ó¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤¬¡¢°µ´¬¤ÎÈþµÓ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¡¢¡ÈÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡É»ê¶áµ÷Î¥SHOT
¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¼ê¤ò¸ý¤ËÅº¤¨¤¿´é¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÀÄ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ü¥ì¥í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢µÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥ÈÌÜ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤â¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖµÓÀþÈþ¤ÎÍÅÀº¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖµÓ¤Î¶ÚÆù¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹168cm¡£2013Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎKIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤Î¿å¸¶KEPCO¥Ó¥Ã¥°¥¹¥È¡¼¥à¡¢½÷»ÒÉô¤Î¸½Âå·úÀß¥Ò¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î¹âÍÛ¥½¥Î¡¦¥¹¥«¥¤¥¬¥ó¥Ê¡¼¥º¡¢½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±WKBL¤ÎÉÙÀî¥Ï¥Ê1Q¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£