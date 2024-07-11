Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÇÈó¾ï¥Ö¥¶ー²¡¤·¤Æ¶ÛµÞÄä¼Ö¤µ¤»¶ÈÌ³¤òË¸³²¤« 25ºÐ¼«±Ä¶È¤ÎÃËÂáÊá Åö»þ³ÐÀÃºÞÈ¿±þ½Ð¤Æ¶ÛµÞÂáÊá
¡¡Àè·î¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÈó¾ï¥Ö¥¶ー¤ò²¡¤¹¤Ê¤É¤·»°²Ï°Â¾ë±Ø¤Ë¶ÛµÞÄä¼Ö¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î¼«±Ä¶È¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¹¡¦¥ª¥ª¥¤¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ëÍÆµ¿¼Ô(25)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î2Æü¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¼ÖÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¥Ö¥¶ー¤ò£´²óºîÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»°²Ï°Â¾ë±Ø¤Ø¶ÛµÞÄä¼Ö¤µ¤»¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡´±¤¬»°²Ï°Â¾ë±Ø¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¹ß¤í¤»¡×¤Î¤Û¤«°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¢¸¡ºº¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ÎÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¥í¥É¥ê¥²¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£