¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û¾®ÀîÄ¾Ìé»á¤¬¹â¶¶Æà¼·±Ê¡¢ºù°æËã°á¡¢ÀÐÀîÆàÀÄ¤Ëà²¶¤´¤È´¢¤ìáÅÁ¼ø¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¹â¶¶Æà¼·±Ê¡Ê£´£µ¡Ë¡¢ºù°æËã°á¡Ê£³£³¡Ë¡¢ÀÐÀîÆàÀÄ¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£³Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Îà¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¾®ÀîÆ»¾ì¡×¤ËàÅÅ·âÆþÌçá¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¹ñ·èÀï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£Ì£Ì£Ð£Ø¡½£Ø¡×¤Î¿À¼èÇ¦¡õ°æ¾åµ®»Ò¡õ£ÎØ£Ò£É¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£à¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹á¤³¤È¿À¼è¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¸µ½ÀÆ»²È¤È¤¢¤Ã¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦³ý¥öºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¾®ÀîÆ»¾ì¤òË¬¤ì¡¢¾®Àî»á¤«¤é½ÀÆ»»¦Ë¡¤ò»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¡£½ÀÆ»Ãå¤òÃå¤¿¹â¶¶¤é¤Ï½é¤á¤³¤½°ìËÜÇØÉé¤¤¤äÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¸µË½Áö²¦¤À¡£¾®Àî»á¤ÏàÇË²õ²¦á¤³¤È¸Î¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£´£°¡Ë¤È¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ï£ÈË¤¡×¤Î¹çÂÎµ»¡Ö²¶¤´¤È´¢¤ì¡×¤È¡Ö´¢Î¶ÅÜ¡×¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤´¤È´¢¤ì¡×¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬¡Ö¾®Àî¡Á¡ª¡¡²¶¤´¤È´¢¤ì¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÂÐÀïÁê¼ê¤ò¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾®Àî¤¬£Ó£Ô£Ï¤Ç¶¶ËÜ¤´¤È²¡¤·ÅÝ¤¹É¬»¦µ»¤À¡£¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤Ïµ»¤ò¤«¤±¤¿¶¶ËÜ¼«¿È¤¬¼º¿À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¡Ö¿åÌÌ½³¤ê¡Ü£Ó£Ô£Ï¡×¤Î¡Ö´¢Î¶ÅÜ¡×¤È¤È¤â¤Ë£Ï£ÈË¤¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥Þ¥ê¥´·³¤Ï¡¢ÀÐÀî¤¬¡ÖÆà¼·±Ê¤µ¤ó¡¢²¶¤´¤È´¢¤ì¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ä¤Äºù°æ¤ò¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¤È±þ¤¨¤ÆÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¤òÈ¯¼Í¤·ºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡Ö²¶¤´¤È´¢¤ì¡×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¾®Àî»á¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤ÆÇË²õ²¦¤ÎÌ¿Æü¡Ê£··î£±£±Æü¡Ë¤¸¤ã¤ó¡£Î¾¹ñ¤Ç¤Þ¤¿¡Ø²¶¤´¤È´¢¤ì¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¡×¤ÈË´¤ÌÁÍ§¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ï£Ì£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¤ÎÆ»¾ì¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡Ö¿À¼è¤µ¤ó¤¬»È¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤¦¤Á¤ËÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡£¤¦¤Á¤ÎÆ»¾ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁ´Á³¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥´·³¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£