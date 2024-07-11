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A: What happened?
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B: Out of the (blue/red), the meeting was canceled.
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A: Did you see Tim during the scary movie last night?
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B: Yeah, he was (blue/green) with fear.
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A: Hey, how's your assignment going?
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B: It's difficult. The problem is not as easy as (black and white/red and blue).
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