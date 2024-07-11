¡ÚÃ±°Ì´¹»»¡Û¡Ö1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡á10000Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤Ê¤É¤ò°Åµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¥ï¥±
ÅìÂçÂ´¥×¥í»»¿ô¹Ö»Õ¤Î¾®¿ùÂóÌé»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Ø1Ö¡á10000㎠¡Ù¤Ê¤É¤Î¡¢Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤ò°Åµ¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ã±°Ì¤Î´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°Åµ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ³¤±¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×
Æ±»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢³Ø½¬»²¹Í½ñ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö2023Ç¯ ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿ËÜ¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç1°Ì¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¡ÊÆüÈÎÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ç¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î´©¹Ô¡£ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢Æ±»á¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Î¤ª¤µ¤é¤¤
¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¡Ö1.007t¡á¢¢kg¡×¤Î¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö1.007t¡á¢¢kg¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±°Ì¡Öt¤Èkg¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö1t¡á1000kg¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö1t¡á1000kg¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡Ö1¤È1000¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£1¤ò¡Ö1000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È1000¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê1t¢ª1¡ß1000¡á1000¢ª1000kg¡Ë¡£
£¡Ö1.007t¡á¢¢kg¡×¤Î1.007¤ò¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö1000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È¡¢1007¤È¤Ê¤ê¡¢¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤¬1007¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê1.007t¢ª1.007¡ß1000¡á1007¢ª1007kg¡Ë¡£
¤³¤Î¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤µ¡Êcm¡¢m¤Ê¤É¡Ë¡¢½Å¤µ¡Êg¡¢t¤Ê¤É¡Ë¡¢ÌÌÀÑ¡Ê㎠¡¢ha¤Ê¤É¡Ë¡¢ÂÎÀÑ¤ÈÍÆÀÑ¡Ê㎤¡¢L¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃ±°Ì¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë´¹»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤ÊÃ±°Ì´¹»»¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤ÎÎã¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö1t¡á1000kg¡×¤Ê¤É¤Î¡¢Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤Î¤ª¤µ¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆ±½ñ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Ö¡á10000㎠¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢´Ý°Åµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡ª
¡Ö1L¡á10dL¡×¡Ö1t¡á1000kg¡×¡Ö1ha¡á100a¡×¤Ê¤É¤ÎÃ±°Ì¤Î´Ø·¸¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Ã±°Ì´¹»»¤ÎºÇ½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö°Åµ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ³¤±¤ëÃ±°Ì¤Î´Ø·¸¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÌÀÑ¤ÎÃ±°Ì¤ÎÖ¤È㎠¤Î´Ø·¸¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°Åµ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1ÊÕ¤¬1m¡Ê¡á100cm¡Ë¤ÎÀµÊý·Á¤ÎÌÌÀÑ¤¬¡¢1Ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢
1Ö¡á100cm¡ß100cm¡á10000㎠¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö1Ö¡á10000㎠¡×¤ò´Ý°Åµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆ³¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÌÀÑ¤ÎÃ±°Ì¤Î㎢¤ÈÖ¤Î´Ø·¸¤âÆ³¤±¤Þ¤¹¡£1ÊÕ¤¬1km¡Ê¡á1000m¡Ë¤ÎÀµÊý·Á¤ÎÌÌÀÑ¤¬¡¢1㎢¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢
1㎢¡á1000m¡ß1000m¡á1000000Ö¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÌÀÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÀÑ¤ÎÃ±°Ì¤Î㎥¤È㎤¤Î´Ø·¸¤âÆ³¤±¤Þ¤¹¡£1ÊÕ¤¬1m¡Ê¡á100cm¡Ë¤ÎÎ©ÊýÂÎ¤ÎÂÎÀÑ¤¬¡¢1㎥¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢
1㎥¡á100cm¡ß100cm¡ß100cm¡á1000000㎤¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ½ñ¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤â¡ÖÃ±°Ì¤Î´Ø·¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£