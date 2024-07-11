Äã¥¢¥ë¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤È¯Ë¢´¶¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡ª¡Ö´Å½Ï¤Ö¤É¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥° ´Ì¡×¤ò8/27¤è¤ê¿·È¯Çä
¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¤Ö¤É¤¦ËÜÍè¤Î´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô3%¤Î¥Ü¥È¥ë´Ì¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ö´Å½Ï¤Ö¤É¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥° ´Ì¡ÊÀÖ¡¿Çò¡Ë¡×¤ò8·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¡£
¡Ö´Å½Ï¤Ö¤É¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥° ´Ì¡×¤Ï¡¢¤Ö¤É¤¦ËÜÍè¤Î´Å¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ï¥¤¥ó¥Î¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ê¡Ö´Å½Ï¤Ö¤É¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢Äã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥Ü¥È¥ë´Ì¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Åö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¤Ö¤É¤¦ËÜÍè¤Î´Å¤µ¡É¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê°û¤á¤ë¡È¿´ÃÏ¤è¤¤È¯Ë¢´¶¡É¤ò²Ã¤¨¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃæÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÀÖ¡§¤Ö¤É¤¦ËÜÍè¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤È¯Ë¢´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡£
¡¦Çò¡§¤Ö¤É¤¦ËÜÍè¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤È¯Ë¢´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡£
¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¤Ö¤É¤¦¤Î²Ì¼Â´¶¤òÂç¤¤¯É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¦ÉÊ¼Á´¶¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥Ü¥È¥ë´Ì¤òºÎÍÑ¡£
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¡Ö´Å½Ï¤Ö¤É¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¡¡¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡ÊÀÖ¡¿Çò¡Ë¡×
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¡§ 3¡ó
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§ 290ml¡¦¥Ü¥È¥ë´Ì
²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§ ¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê