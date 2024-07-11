J1»¥ËÚ¤¬J2»³·Á¤Ë6-3¤ÎÂç¾¡¤ÇÅ·¹ÄÇÕ3²óÀïÆÍÇË¡ª»¥ËÚMF¶ð°æÁ±À®¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×
Å·¹ÄÇÕ3²óÀïJ1ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚvsJ2¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·ÁÀï¤¬10Æü¤Ë»³·Á¡¦Å·Æ¸»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»¥ËÚ¤¬6-3¤Ç»³·Á¤ò²¼¤·¤ÆÆ±ÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¼¡Àá¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤ËÎßÀÑ½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚMF¶ð°æÁ±À®¤¬¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à4ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëµ»¤¢¤ê¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ3²óÀï¤ÇºÇÂ¿9ÆÀÅÀ¤¬Æ°¤¤¤¿·ã¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3-2¤Î¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¶ð°æ¤¬FW½Ð´Ö»×ÅØ¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ±¦Â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¶ð°æ¤¬¥Á¡¼¥à4ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ14¤Ï¡Ö2-2¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ê²¬ÅÄ¡ËÂçÏÂ¤¬¤¤¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤â³«»Ï¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆÍ¤Êü¤¹ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤«¤é¡¢¸¶¡Ê¹¯²ð¡Ë¤Ë¡Ø»Å³Ý¤±¤Ê¤¬¤éÃæ¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶¤¬»Å³Ý¤±¤Ê¤¬¤éËÍ¤¬¸Æ¤ó¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ»×ÅØ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥ï¥ó¥Ä¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤ê¡¢¶ð°æ¤Ï¹µ¤¨Áª¼ê¤È¤âÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¶ð°æ¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÁ´22»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚ¤ÎÃì¤Î°ì¿Í¤À¤¬¡¢Âè22Àá¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤Çº£µ¨4ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¼¡Àá¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¹µ¤¨Áª¼ê¼çÂÎ¤ÇÄ©¤àÅ·¹ÄÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¡Ê¼¡Àá¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£Ì£Êý¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤ç¤¦¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¿À¸Í¤òÅÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾¡Íø¤«¤éÄãÌÂÃ¦µÑ¤Ø
»¥ËÚ¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2¾¡5Ê¬15ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ11¤Ç20¥Á¡¼¥àÃæºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß8Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»¥ËÚ¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀÃ¥¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î±ß¿Ø¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¿Í¡¢°ì¿Í¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¤Ë¤âÉ½¤ì¤¿¤·¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎMFÅÄÃæ¹î¹¬¤ÈDF²¬ÅÄÂçÏÂ¤¬Â·¤Ã¤Æ2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÁÐÊý¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤«¤éÇúÈ¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼FWÂç¿¹¿¿¸ã¤âº£µ¨¸ø¼°Àï½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¥¼¥íÆÀÅÀ¤È·èÄêÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ã¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¸÷ÌÀ¤ò¸«½Ð¤»¤½¤¦¤À¡£
¶ð°æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³Æ¡¹¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¿ï½ê¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Íí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ø¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¼¡¤Þ¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü³èÌö¤·¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥ê¡¼¥°Àï43¼ºÅÀ¤ÈÁ´¥Á¡¼¥àÃæ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷ÌÌ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤¬Äã¤¤»³·ÁÁê¼ê¤Ë3¼ºÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÄÎ±¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡Ö´ó¤»¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Ë¡Ê¥Þ¡¼¥¯¤ò¡Ë¼õ¤±ÅÏ¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤È¤«¤¬¥ë¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¼ºÅÀÌÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ØÃ¯¤¬¹Ô¤¯¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¡¢3¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò³Æ¡¹¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¡¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÇØÈÖ¹æ14¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¹ë±«¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¤Ë¤Ï²ÚÎï¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÅ¥½¤¯¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿º£Ç¯32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»Ñ¤Ï¼ã¤¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¸«ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¥ê¡¼¥°Àï¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¤«¤é¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ø¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡Ù¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àá¿À¸ÍÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÃíÌÜ¤ÎÂç³ØºÇ¶¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÃÞÇÈÂçFWÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤¬¸ì¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¤Î»×¤¤
¼¡Àá¿À¸ÍÀï¤Ï13Æü¸á¸å2»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¡¦»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¶ð°æ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ºòµ¨J1²¦¼Ô¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ß¤»¤ë¡£