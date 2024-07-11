¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀçÂæ°ì¤¬£²Ç¯Ï¢Â³½éÀïÆÍÇË¡Ä¿û°æ·õ²ðÆâÌî¼ê¤Î¹â¹»£±¹æ¤¬·è¾¡ÃÆ
¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢µÜ¾ëÂç²ñ¡¡¢¦£±²óÀï¡¡ÀçÂæ°ì£²¡Ý£±ÀçÂæ»°¡Ê£±£°Æü¡¦ÀÐ´¬»ÔÌ±¡Ë
¡¡µÜ¾ë£±²óÀï¤ÇÀçÂæ°ì¤¬ÀçÂæ»°¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÀéÍÕ°½ÂÀÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£·²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤È¡¢£±¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤Ë¿û°æ·õ²ðÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢º£Âç²ñ£±¹æ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢ÀçÂæ°ì¥Ê¥¤¥ó¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£ÀçÂæ»°¤È¤Î¿Ê³Ø¹»ÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿ÀéÍÕ¸ü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤»î¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¤òÇØÉé¤¦ÀéÍÕ°½ÂÀ¤¬¡ÖÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÇÂ®£±£´£³¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡££¶²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¡ÖµîÇ¯£²ÅÀ¼è¤é¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¸ÅÀî¹©£±¡ü£²¡Ë¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£Íî¤Á¹þ¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤£³Ç¯À¸¤ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò»×¤Ã¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÇ´Åê¤Ë¿û°æ¤¬±þ¤¨¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£·²ó£±»àÌµÁö¼Ô¡£Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¡ÖÈ¿±þ¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¡£Âª¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¼«¿È¹â¹»£±¹æ¤È¤Ê¤ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¡ÖÀéÍÕ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£±¦¼ê¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤òÅÝ¤·¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢£±£´Æü¤Î£²²óÀï¤Ç¤ÏÍøÉÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤È¥¹¥¿¥ó¥É°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¤¡×¤È¿û°æ¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç£±¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢£·£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê»³ºê¡¡¸¿Í¡Ë